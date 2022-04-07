الخميس 07 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

رمضان 2022.. طريقة عمل التمر هندي الطبيعي في المنزل

طريقة عمل التمر هندي
طريقة عمل التمر هندي الطبيعي

نستعرض لكم فى هذا التقرير طريقة عمل التمر هندي الطبيعي في المنزل، حيث تعتبر المشروبات والعصائر من الأشياء الهامة على سفرة رمضان هذا العام.

طريقة عمل التمر هندي الطبيعي في المنزل

ويعد التمر هندي، من العصائر المشهورة بشهر رمضان، ويسعى الكثير لتحضيرها في المنزل، ففي السطور التالية نقدم طريقة تحضيرها بخطوات سهلة وفي متناول كل شخص.

 

مكونات مشروب التمر هندي الطبيعي:

كوب من التمر الهندي الطبيعي:

لتر ونصف من الماء المثلج.

السكر حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

 

طريقة تحضير مشروب التمر هندي الطبيعي:

تتمثل الخطوة الأولى في وضع التمر الهندي في الماء لمدة لا تقل عن ساعة كاملة.

 

الخطوة الثانية وهي وضع الوعاء على النار وتركه حتى يصل لدرجة الغليان، وبعد ذلك يرفع من النار ويترك حتي يبرد ويوضع في الثلاجة لمدة لا تقل عن 3 ساعات.

 

في الخطوة الثالثة يتم تصفيته بالمصفاه ويعصر بشكل جيد حتى نتخلص من الشوائب الموجودة به والبذور، وبعد ذلك ي اف إلية ماء الورد والسكر حسب الرغبة، مع مكعبات الثلج لترطيب الجسم وتعويض السوائل التي فقدت خلال الصيام.

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فوائد صحية لمشروب التمر هندي الطبيعي:

تشمل فوائد عصير التمر الهندي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، يمنع تصلب الشرايين ، غني بالمغنيسيوم، يعزز فقدان الوزن، كما انه مفيد لوظيفة الأعصاب والمحافظة على ضغط الدم  و للعين.

 

يوفر التمر الهندي مجموعة من العناصر الغذائية التي تجعل تناول الفاكهة المنعشة اختيارًا حكيمًا خلال شهر رمضان، وفقًا لما ذكره خبراء التغذية بموقع " conserve-energy".

 

كما تساعد مضادات الأكسدة والألياف والبوتاسيوم في عصير التمر الهندي القلب بعدة طرق، ففي دراسة أجريت مؤخرًا، أظهر الهامستر الذي أجريت علية التجارب والذي يعاني من إرتفاع الكولسترول، بعد ما تغذى على لب ثمار التمر الهندي انخفاضًا في مستويات الكوليسترول.

 

أوضح الباحثون، أن طبيعة التمر الهندي المضادة للالتهابات تمنع حدوث التهابات في جدار القلب والشرايين، بالإضافة إلى أنها خالية من الدهون  لذا لا تقلق بشأن تعرض قلبك للحمل الزائد والإصابة بأمراض القلب والاوعية الدموية.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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