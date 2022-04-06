سحور اليوم السادس من رمضان ٢٠٢٢| طريقة عمل البصارة في خطوتين

سحور اليوم السادس من رمضان ٢٠٢٢.. تعد وجبة السحور من الوجبات الهامة والأساسية التي لا غني عنها خلال شهر رمضان، حيث أنها الداعم الرئيسي للصائم لإمداده بالطاقة اللازمة طوال وقت الصيام، لذا فلابد أن تتضمن الكثير من المعادن والطاقة اللازمة.

في السطور التالية نقدم طريقة عمل "البصاره" أحد الأطباق الشائعة التي تحمل الكثير من الفوائد والمعادن التي يحتاجها الجسم.

سحور اليوم السادس من رمضان ٢٠٢٢

مكونات البصارة:

ربع كيلو من الفول المدشوش منقوع بالماء.

ثلاثة حبات من البصل.

ثوم مفروم.

كوب بقدونس.

كوب كزبرة خضراء.

فلفل حار.

نعناع أخضر.

معلقة كبيرة كزبرة جافة.

معلقة كبيرة من النعناع الجاف.

سحور اليوم السادس من رمضان ٢٠٢٢

طريقة تحضير طبق البصارة:

في البداية يتم غسل الفول ونقعه حتي يزداد حجمه، ويضاف في اناء نظيفه، وبعد ذلك تضاف كل المكونات مع لتر المياه علي نار متوسطه حتي تستوي كل المكونات تماما ثم تضرب بالخلاط ثم نعيدها الي للاناء علي النار مع التقليب.

وفي اناء اخر نشوح البصلة في زيت او سمن حتي تحمر، وناخذ نفس الكميه داخل البصارة والاخر يوضع على مناديل للرش على وجه البصارة، وتقدم ساخنة مع العيش البلدي الطازج.

الفوائد الصحية للفول المدشوش:

تقول جينيفر هانواي، أخصائية التغذية بموقع "realsimple" الطبي، إن الفول مصدر كبير للألياف والذي يفتقر إليها معظم الناس بشدة، حيث يتراوح ذلك من 11 جرامًا من الألياف في كوب من الفول، لذا ضع في اعتبارك إضافة الفول إلى وجبات الغداء الخاصة بك.

سحور اليوم السادس من رمضان ٢٠٢٢

كما أن الفول يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة، بالإضافة إلى توفير الفول ما معدل 15 جرامًا من البروتين لكل كوب.

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ويحتوي الفول على العديد من العناصر الغذائية الحيوية، بما في ذلك حمض الفوليك والذي ضروري للصحة العامة ولصنع خلايا دم حمراء صحية، ويساعد على منع عيوب الأنبوب العصبي لدى الجنين أثناء الحمل.

وأظهرت بعض الدراسات أن الفول تعمل كمضادات للأكسدة وعوامل مضادة للالتهابات، فهذه الآثار يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان .

وحللت الأبحاث المنشورة في عام 2015 ما إذا كانت الفول يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة تحارب سرطان الأمعاء، حيث أنها يمكن أن تبطئ نمو سرطان القولون والمستقيم عن طريق منع الخلايا السرطانية من التكاثر.