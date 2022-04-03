إفطار ثاني أيام رمضان 2022.. طريقة عمل الشيش طاووق

تعد وجبة الإفطار من الوجبات التي تشغل بال الكثير خلال شهر رمضان، وهناك الكثير من النساء العاملات التي تحتاج إلى وجبات سهلة وسريعة التحضير، وفي التقرير التالي نقدم طريقة تحضير وجبة الشيش طاووق لإفطار ثاني أيام رمضان.

مكونات الشيش طاووق

كيلو من صدور دجاج مقطعة مكعبات.

عصير ليمون.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ثوم مفروم.

ملح وفلفل أسود.

طريقة عمل الشيش طاووق

تتمثل الخطوة الأولي في تتبيل الدجاج، من خلال وضعه في وعاء مع عصير الليمون وزيت الزيتون، والملح، والفلفل الأسود، والثوم لمدة ساعتين على الأقل قبل بدء الوصفة.

الخطوة الثانية يتم تسخين الشواية الخاصة بالفرن، لمدة تتراوح من دقيقتين لخمس دقائق، ثم يوضع الدجاج في "العصا الخشبية"، ويوضع على الشبكة.

يقدم شيش الطاووق ساخن مع الطحينة، حيث يمكن أن يوضع في خبز الفينو، أو البلدي.

فوائد الدجاج لجسم الإنسان

وفقًا لما ذكره موقع " chickenbrasa " فأن لحم الدجاج هو أحد المصادر الرئيسية للبروتينات، حيث يشير خبراء التغذية إلى أن صدور الدجاج تحتوي على 21 جرامًا من البروتين لكل 100 جرام، وهو أمر غير شائع في الأطعمة الأخرى.

تعتبر البروتينات من بين أفضل الأطعمة التي يستهلكها البشر، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا المتعلقة بالصحة، مثل الأحماض الأمينية، وهي اللبنات الأساسية للبروتينات، فهي من أهم عوامل بناء الأجسام والعضلات.

ومن الفوائد الصحية الأخرى للحوم الدجاج أنها تلعب دورًا مهمًا في إدارة الوزن، فأي نظام غذائي عالي البروتين، مثل الدجاج ، مفيد جدًا في إنقاص الوزن وإدارة الوزن.

كما تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون أطعمة غنية بالبروتين يتحكمون بسهولة في وزنهم دون مشاكل، فإذا كنت تعاني من دهون البطن وزيادة الوزن بشكل مفرط ، فأنت بحاجة إلى تناول الدجاج.

أكد خبراء التغذية أنه لا يوفر الدجاج البروتينات الكافية للجسم، ولكنها تولد الفيتامينات والمعادن الضرورية، والتي تلعب دورًا حيويًا في إنتاج الطاقة وتكوين خلايا الدم الحمراء السليمة.