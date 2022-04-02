بخطوات سهلة وبسيطة.. طريقة عمل القطايف فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل القطايف فاطمة أبوحاتي، حيث تعتبر القطايف من أكثر أنواع الحلويات الشرقية التي تتواجد بشكل كبير على مائدة الصائمين في شهر رمضان المبارك، بل أن غالبية الأسر لا تقدم على عمل القطايف إلا في خلال شهر الصيام وتعتبر الشيف، فاطمة أبو حاتي من أشهر الشيفات التي تقدم القطايف بطريقة سهلة ومميزة.

طريقة عمل القطايف فاطمة أبو حاتي

في السطور التالية نقدم طريقة عمل القطايف على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي:

طريقة عمل القطايف فاطمة أبو حاتي.. المكونات:

4 كوب دقيق

4 كوب ماء دافئ

معلقة كبيرة سكر

معلقة كبيرة خميرة

معلقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

ولشربات القطايف على طريقة فاطمة أبو حاتي نحتاج:

2 كيلو من السكر

لتر مايه

عصير 2 ليمونه

معلقتين كبار من العسل الأبيض أو عسل الجلوكوز

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طريقة عمل القطايف فاطمة أبو حاتي:

في كوب به مقدار من الماء الدافئ، نضيف الخميرة والسكر، ونترك الخليط حتى يكون فقعات على الوجه، عندها نتأكد أن الخميرة فعالة ويمكن الاعتماد عليها في إعداد القطايف، وفي وعاء آخر نقوم بإضافة المواد الخام، وهي 4 كوب من الدقيق، ومعلقة صغيرة بيكنج بودر رشة ملح، ثم نضيف محلول الخميرة بعد التأكد من أنها جاهزة، وبعدها نضيف الماء المتبقي ونستمر في التقليب حتى يصبح الخليط متجانس.

في وعاء على النار، ونتأكد من أن الوعاء غير لاصق حتى تكون عملية الحصول على القطايف ناجحة، نضيف معلقة من الزيت ونتأكد أنها لامست جميع أطراف الطاسة، ثم باستخدام المعلقة نضيف معلقة من الخليط في الطاسة على شكل دائرة على نار هادئة، وبعدما تظهر الفقاقيع في الخليط نقوم بقلب القطايف على الناحية الأخرى حتى نحصل على اللون الذهبي وعندها تكون القطايف جاهزة للحشو، سواء كان الحشو حلو أو حادق.

طريقة تحضير شربات القطايف:

في وعاء نضيف الماء والسكر ونستمر في التقليب حتى تختفي كل حبات السكر في الماء ونرفع الخليط على النار، وبترك الخليط حتى يصبح قوامه ثقيل، وبعدها نضيف إليه الليمون، وعندها يكون الشربات جاهزا، وهذه الكمية الكبيرة يمكن أن نحتفظ بها في الثلاجة، ونستخدمها في كل مرة نقوم فيها بتحضير القطايف، أو في الحلويات الأخرى التي تحتاج إلى مثل هذا الشربات الثقيل على طريقة فاطمة أبو حاتي.