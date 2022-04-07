الخميس 07 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الكبير أوي 6».. مربوحة لبست التايجر للكبير وصدمته صدمة عمره (فيديو)

الكبير
الكبير

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل “الكبير أوي 6”، مجموعة من المشاهد والإفيهات المضحكة، حيث بدأت أحداثها بزفاف الكبير الذي يجسد شخصيته أحمد مكي على مربوحة التي تجسد شخصيتها رحمة أحمد.

لـ أجل “التايجر” ينسقي العليق

وفاجأت مربوحة الكبير أوي بارتدائها طقم التايجر وتصدمه صدمة عمره من شكلها، قائلا: “أنا أولد فاشون وبحب الدانتيلا والمانتيلا والتايجر”، لترد عليه: “لأجل التايجر ينسقي العليق” ويرد عليها: "إنت أكذوبه، واضح إن معندكيش سينس من الأساس".

عن الكبير أوي 6

مسلسل "الكبير أوي 6" بطولة أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد فرج، حسين أبو حجاج، مصطفى غريب، ليلى عز العرب، سليمان عيد.

ويشارك في العمل عدد من ضيوف الشرف هم: حمدي الميرغني، نرمين الفقي، سماء إبراهيم، ماجد الكدواني، وتأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

ويعرض مسلسل "الكبير أوي 6" على قنوات ON حيث يتم بث يوميًا في تمام الساعة السادسة و20 دقيقة مساءً، ويتم إعادتها مرتين في العاشرة و50 دقيقة صباحًا، وفي الثانية والنصف صباحًا.

أبطال مسلسل الكبير أوي 6 احداث الحلقة الخامسة الحلقة الخامسة مسلسل الكبير أوي 6 أحمد مكى

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