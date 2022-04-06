العائدون الحلقة 5.. تفاصيل تفجير دار القضاء العالي والقبض على المنفذين

العائدون

ربما نسى البعض الأحداث التي وقعت في العام ٢٠١٥ على يد أحد التنظيمات الإرهابية، والتي استهدفت تفجير مبنى دار القضاء العالي، إلا أن الحلقة الخامسة من مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة وأمينة خليل أعادت للأذهان من جديد ذلك الحدث.

ففي تلك الحلقة تم القبض على مفجري مبنى دار القضاء العالي، والذين خططوا منذ الحلقة الرابعة لذلك الحدث، عبر القنابل والعبوات الناسفة، ولكن في الواقع حمل ذلك الحدث في طياته وقائع متعددة بداية من التخطيط مرورًا بالتفجير وأخيرًا القبض على منفذيه.

كانت بداية الأحداث في مارس ٢٠١٥، حين وقع انفجار في محيط مقر دار القضاء العالي في وسط القاهرة من خلال عبوة ناسفة، أدى إلى مقتل اثنين من المدنيين، في وقت لاحق، متأثرين بجراح أصيبا بها في الانفجار، وتضررت واجهة مبنى الدار الذي يضم محكمة النقض أعلى محكمة في مصر ومكتب النائب العام.

وفي العام نفسه، تم القبض على منفذي الهجوم وأعلنت الداخلية نجاحها في تحديد هوية مرتكبيه، وهو قيادي إرهابي هارب يملك اسم حركي جمال ولكنه يتحرك باسم تنظيم إرهابي كان جديد وقتها يسمى "أجناد مصر".

وهو الذي كلف اثنان من قيادات الإخوان اسمه إسلام شعبان شحاتة سليمان، اسمه الحركي حسن، 23 عاما، طالب، يقيم بالمطرية، وآخر عضو بالتنظيم، اسمه الحركي حسام، 28 عاما هارب، بزرع عبوة تفجيرية أمام دار القضاء العالي، بمكان تمركز القوات الأمنية.

المتهمان نفذا تكليف القيادي بتنظيم أجناد مصر من خلال زرع عبوتين ناسفتين، ثم عادا صباح اليوم التالي، وفجراهما عن بُعد عقب تجمع القوات الأمنية، واستطاعت وقتها القوات الأمنية القبض على أحدهم أثناء محاولته زرع عبوة تفجيرية أخرى بأحد المقاهى بشارع قصر العيني.

وفي الاعترافات قال المتهم إن التخطيط لتلك العملية كان في العام ٢٠١٤، حيث دعاه شخص اسمه الحركي الأمير عطا للانضمام إلى أحد التنظيمات المسلحة التي تستهدف قوات الجيش والشرطة وكان وقتها تنظيم أجناد مصر، ويستهدف كل تمركزات قوات الأمن بالعبوات الناسفة.

وشهدت الحلقة الخامسة فى مسلسل العائدون محاولة أمير كرارة "عمر" ورجال المخابرات الوصول إلى مكان الدواعش الذين قدموا من الخارج إلى مصر، ورصدوا عبر كاميرات المراقبة فى وسط القاهرة وتأكدوا من مخطط استهداف دار القضاء العالي.

وتمكن الأمن المصري من إحباط مخطط التفجير والقبض على الداعشي ذو الأصول الفيومية.

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا فى العرض الاول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كلا من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث المسلسل التى تتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.