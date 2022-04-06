أحلام سعيدة الحلقة 5.. يسرا تبحث عن صاحب القبعة الأصلية

بعد شرائها بـ200 ألف جنيه

انطلقت اليوم الأربعاء، الحلقة الخامسة من مسلسل «أحلام سعيدة»، والذي تخوض بطولته النجمة يسرا والمعروض ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان الجاري.

وبدأت الحلقة الخامسة من مسلسل بمشهد يجمع كل من من النجمة يسرا والتي تجسد شخصية تدعى «فريدة هانم»، والنجمة غادة عادل والتي تجسد شخصية «شيري» وهما يحاولان البحث عن الشخص، الذي باع القبعة الأصلية التي اشترتها «فريدة هانم» في الحلقات الأولى إلى محل الأنتيكات في المزاد بمبلغ 200 ألف جنيها، بعد أن اكتشفت أن هذة القبعة ليس التي كانت تمتلكها والدتها.

وفي ذات السياق، ظهرت الفنان شيماء سيف في أحداث الحلقة الخامسة، والتي تجسد شخصية تدعى «صدف»، والتي تعمل كمساعدة لها في المنزل، بعد أن فقد بصرها في حادث سير.

وقامت الفنانة مي كساب وتظهر بشخصية «ليلى» بإعطاء العديد من التعليمات إلى صدفة للتعامل مع «فريدة هانم».

وذهبت «فريدة» مع «شيرين» و«ليلى» إلى «عوني» صاحب محل الأنتيكات التي اشترت منه «القبعة»، لتسأله عن الشخص الذي جلب له القبعة ولكنه رفض الإفصاح عن هويته، معتقدًا أنها تريد منافسته وفتح محل تحف وأنتيكات مثله.

مسلسل «أحلام سعيدة»

أحلام سعيدة من تأليف هالة خليل «مخرجة فيلمي نوَّارة وأحلى الأوقات»، وإخراج عمرو عرفة الذي سبق أن تعاون مع يسرا من قبل في مسلسل سرايا عابدين.

ويشارك يسرا في بطولة المسلسل غادة عادل ومي كساب وعماد رشاد ونبيل نور الدين، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من النجوم.

يحكي المسلسل قصة فريدة، وهي شخصية أرستقراطية مهووسة بجمع التحف وتعامل الجميع باستعلاء، وفي الخلفية يستعرض المسلسل ما يحدث في الماضي، حيث فوزية التي ترغب في احتراف التمثيل في فرنسا.



وتجسد يسرا شخصية سيدة ثرية تشك بشكل مرضى فيمن حولها وتنغص الكوابيس حياتها.