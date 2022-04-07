الخميس 07 أبريل 2022
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سياسي

إسكان الشيوخ: توجيهات الرئيس السيسي تستكمل حلم التنمية بالجمهورية الجديدة

النائب فايز ابو حرب
النائب فايز ابو حرب

قال النائب فايز أبو حرب، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن التوسع السكني والعمراني عبر عشرات الآلاف من وحدات الاسكان الاجتماعي والمتوسط، التي تصدت لها الدولة وأنجزتها خلال سنوات قليلة بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي، حركت الاقتصاد وصناعة البناء في البلاد طوال الفترة الماضية، وكل الصناعات المرتبطة بها ونحو 5 ملايين يعملون فيها.

ونوّه أبو حرب في تصريحات له اليوم، بتوجيهات الرئيس السيسي بمواصلة العمل بمختلف مشروعات وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية والعمل على الانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة، فضلا عن العمل على تطوير برامج التسويق وحزم التمويل الخاصة بالوحدات السكنية وإتاحة المزيد منها لكافة شرائح المواطنين.

وتابع، أن توجيهات الرئيس السيسي في العمق ستدفع لمواصلة النمو الاقتصادي، كما تؤكد للجميع أن مصر ستواصل طريقها العمراني وفي مجال توفير الوحدات السكنية، وإتاحتها في مشاريع عملاقة بعيدا عن المخالفات والتعدي على الأرض الزراعية، لاستكمال حلم الجمهورية الجديدة.

ولفت وكيل إسكان الشيوخ، إلى أن تنفيذ أكثر من 900 ألف وحدة سكنية بمشروعات الاسكان الاجتماعي وآلاف الوحدات في سكن مصر ودار مصر وجنة، انحياز للمواطن المصري وحاجته لوحدة سكنية تناسب إمكانياته ولأولاده ومستقبلهم.

في سياق آخر، أشاد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، بالتطوير الشامل لمعهد ناصر، ليصبح مركزًا بحثيًا ومدينةً طبيةً متكاملةً، فضلاً عن زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد، ورفع كفاءة بنيته التحتية، وتحقيق الاستدامة في الخدمات الطبية التي يقدمها.

وأضاف أمين في بيان له، أن توجيهات الرئيس السيسي جاءت بعد شكاوى المواطنين من الخدمة الطبية المقدمة بالمعهد ومطالب تطويره، الأمر الذي يؤكد متابعة الرئيس السيسي الجيدة للوضع الصحي في مصر وسعيه إلى تطوير وتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

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