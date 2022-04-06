الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الآلاف يستلقون على الأرض في برلين احتجاجا على الحرب بأوكرانيا

احتجاجات ضد الغزو
احتجاجات ضد الغزو الروسي لأوكرانيا

استلقى بضعة آلاف من الأشخاص على الأرض في الحي الحكومي بالعاصمة الألمانية برلين، مساء اليوم الأربعاء، احتجاجا على الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.

 

وقال المتظاهرون في إعلان نشروه عند مبنى البرلمان (رايشستاج): "إن الهدف مما يعرف بالسجادة البشرية هو التذكير بالأشخاص الذين تم قتلهم في هذه الحرب"، حسبما نقلت الوكالة الألمانية (د.ب.أ).

 

وكان تحالف لمنظمات أوكرانية قد سجل المظاهرة بمشاركة 5000 شخص.

 

وبعد بدء المظاهرة بوقت قصير، امتلأ المرج المقابل لمبنى البرلمان بآلاف الأشخاص الذين هتفوا بعبارة: "الحظر على الغاز الروسي والنفط".

 

كما تخلل المظاهرة تلاوة بيانات من أشخاص من منطقة الحرب، وارتدى الكثير من المتظاهرين ملابس بالألوان الوطنية لأوكرانيا ورسموا دموعا حمراء تحت عيونهم.

 

 وفي نهاية المطاف استلقى المتظاهرون على الأرض وأغلقوا عيونهم أو وضعوا أيديهم فوق ظهورهم كما لو أنهم كانوا مكبلين.

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