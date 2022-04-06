الأربعاء 06 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لسائق بتهمه التعدى على عاملة زراعية بالقوة فى الدقهلية

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات المنصورة، اليوم، سائق بالسجن المؤبد "غيابيًا" فى اتهامه بالتعدي على عاملة زراعية بالقوة، وذلك أثناء قيامه بتوصيلها للعمل بأحد الأراضي الزراعية بناحية مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية. 

كان المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال المتهم "ال.م"، هارب ويعمل سائقًا إلى محكمة الجنايات المختصة لأنه في يوم 11/10/2021 بدائرة مركز الجمالية - محافظة الدقهلية، تعدى على المجني عليها "ال. إ"، 26 عامًا، عاملة زراعية ومقيمة عزبة فودة مركز الجمالية، بالقوة بأن باغتها حال استقلالها السيارة قيادتةً وتعدى عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكدت المجني عليها في تحقيقات النيابة، "أنها تعمل عاملة زراعية وفي يوم الواقعة قمت بركوب السيارة الخاصة بالمتهم كونه سائق سيارة الأنفار، وكنت بمفردي بداخل صندوق السيارة وأثناء سير السيارة توقف فجأة ونزل منها واعتلى صندوق السيارة وقام بالتعدي عليا بالقوة".

وشهد “م.ا”، 65 عامًا ومقيم عزبة فرج بمركز الجمالية، “أنه يعمل قاضي عرفي بقريته وحضر إليه والد المتهم واعترف بارتكاب نجله للواقعة، وجرى التواصل مع أسرة المجني عليها لحل الأمر وديًا مقابل مبلغ مالي، إلا أن أسرة المتهم لم تلتزم بالاتفاق”.

محكمة جنايات المنصورة سائق السجن المؤبد لتعدى على عاملة زراعية

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وائل لطفي

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