الأربعاء 06 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

حكاية السيناريو النادر لمسلسل إذاعي للكاتب صلاح عيسى

صلاح عيسى
صلاح عيسى

نشر الكاتب والناقد شعبان يوسف صورة من نسخة لأحد الأعمال للكاتب الراحل صلاح عيسى، وهو سيناريو "كتابة مجهولة على حائط"، إخراج يحيى العلمي.

وعلق شعبان يوسف عبر صفحته الخاصة بموقع "فيسبوك":"من مقتنياتنا، سيناريو نادر للأستاذ صلاح عيسى 1971"، لافتًا في تعليق على السيناريو بأنه مسلسل إذاعي، وتم تنفيذه.

وقال سيد محمود في تعليق:"الأستاذ صلاح كتب فيلما لمخرج من عائلته هو سيد عيسى، إضافة لفيلم وثائقي عن حسين البنا، وقد حاورته حوله في أحد أعداد مجلة الفن السابع".

وتابع "كان عنده عبارة عن نسخة خمسة وثلاثين مللي لم ترمم".

وصلاح عيسى ولد في الرابع عشر من أكتوبر  1939 في قرية "بشلا" بمحافظة الدقهلية، وتوفي في الخامس والعشرين من ديسمبر عام 2017 عن عمر ناهز 78 عاما.

بدأ عيسى حياته كاتبا للقصة القصيرة، ثم اتجه في عام 1962 للكتابة في التاريخ والفكر السياسي والاجتماعي ولعد عشر سنوات تقريبا تفرغ عيسى للعمل بالصحافة، تحديدا منذ عام 1972 في جريدة الجمهورية، وأسس وشارك في تأسيس وإدارة تحرير عدد من الصحف والمجلات، منها "الكتاب، الثقافة الوطنية، الأهالي، اليسار، الصحفيون" وترأس قبل وفاته تحرير جريدة القاهرة.

اعتقل للمرة الأولى بسبب آرائه السياسية  1966، وتكرر اعتقاله أو القبض عليه أو التحقيق معه أو محاكمته في عدة سنوات ما بين 1968 و1981، وفُصِلَ من عمله الصحفي المصري والعربي، كما أصدر عيسى أول كتبه "الثورة العرابية" عام 1979، كما صدر له 20 كتابا في التاريخ والفكر السياسي والاجتماعي والأدب، منها "تباريج جريج، مثقفون وعسكر، دستور في صندوق القمامة، رجال ريا وسكينة وجلاد دنشواي، شاعر تكدير الأمن العام" وغيرها.

حسين البنا صلاح عيسي د مجلة الفن السابع جريدة الجمهورية الثورة العرابية جلاد دنشواي

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