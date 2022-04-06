البهاق وأزمة الدروس الخصوصية.. قضايا ناقشتها أولى حلقات «دايما عامر»

يتناول مسلسل "دايمًا عامر" عدد من القضايا المهمة المختلفة، الخاصة بمشاكل التعليم في مصر في إطار اجتماعي كوميدي، بوجود عدد كبير من نجوم الفن ضمن أبطال عمل المسلسل، في السباق الرمضاني لعام 2022.

وبدأت الأربع الحلقات الأولى من العمل بمناقشة قضايا هامة جدًا في المسلسل، من بينها قضية البهاق وأزمة الدروس، وهي قضايا تهم كل بيت مصري.



أزمة الدروس الخصوصية



ركزت الحلقات المعروضة ضمن مسلسل "دايما عامر" على أزمة الدروس الخصوصية التي يتعرض لها الطلاب طوّال الوقت، وذلك من خلال مشهد يظهر فيه مستر فايز وحش الرياضيات، والذي يجسده الفنان محمد ثروت، وهو يجمع الطلاب في مكان صغير للغاية غرفة في المنزل من أجل الحصول على المال دون الاهتمام بقدرة الطلاب على الفهم من عدمه.

أزمة اللغة العربية



أظهر أيضًا مسلسل "دايما عامر" المشاكل التي يتعرض لها مدرسين اللغة العربية في ظل وجود المدراس الإنترناشونال، والتي تركز على اللغات بشكل أكبر، ويجسد هذه القضية الفنان محمد محمود، والذي يلعب دور مستر شحاتة.



البهاق



ظهرت إحدى الطالبات مع ميس ميهتاب، والتي تجسد شخصيتها الفنانة سنتيا خليفة، لتتحدث عن أزمة ومرض البهاق وكيفية تعامل الناس معه، ومع المصابين به.

مسلسل دايما عامر

يجدر الإشارة إلى أن الفنان مصطفى شعبان ظهر وهو يعمل مدرسًا داخل إحدى المدارس الدولية، ويواجه عددًا من المشاكل التي توقعه في مأزق مع الطلاب، فهو يجسد شخصية مستر عامر وهو مشرف اجتماعي في مدرسة، فيما تقدم لبلبة دور ميس زهرة مديرة المدرسة، أما المدرسون فيجسدوا أدوارهم عمرو عبدالجليل "مستر أبوالوفا"، ميرنا نورالدين "ميس فدوى"، سينتيا خليفة "ميس ماهيتاب"، كريم عفيفى "مستر نوفل"، سماء إبراهيم "ميس همت"، أحمد الشامى "مستر شريف".



المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، ميرنا نورالدين، نضال الشافعي، سماء إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، وإشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.

ويسلط المسلسل الذي يعرض ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2022 الضوء على الأماكن المميزة التي تثبت جمال الأماكن السياحية في مصر، وخاصة مجموعة من المشاهد في محافظتي أسوان والأقصر والقاهرة وعدد من الأماكن السياحية.