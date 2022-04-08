«فنان الأركت».. شاب يهوى الحرف اليدوية لتشجيع المنتجات المحلية بمطروح

بأشكاله المميزة وألوانه المتنوعة، بدأ ياسر محمود عمارة، رحلته مع فن الأركت بداية من تصميم المجسمات وصناعة القطع الفنية وحتى تسويقها وبيعها والتي نالت إعجاب الكثير حيث التقت "الدستور" بفنان الأركت من محافظة مطروح.

وقال ياسر محمود، إن الحرف اليدوية وفن الأركت من أكثر الهوايات التي يهتم بها حيث بدأت رحلته مع الأركت منذ 5 أعوام وبدأ تصميم مجسمات من الفوم المضغوط وتضمنت بعض الأشكال البسيطة والجُمل التي قام بصناعتها مثل: “الله، سبحان الله، أمي”، بالإضافة إلى أرقام فصول المدارس، ولقت إعجاب الكثير من أصدقائه.

الحرف اليدوية

وأوضح ياسر أنه قام بشراء ماكينة كهربائية لتطوير عمله ثم قام بشراء الماكينة المطورة واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتعلم كيفية تصميم منتج على الكمبيوتر لصناعة قطع فنية وبدأ في عملية التسويق وحازت القطع الفنية التي قامت بصناعتها على إعجاب الكثير وأصبح من أشهر صانعي الأركت المميزين في محافظة مطروح.

وأضاف ياسر، أنه قام بتدريب الفتيات ووفر فرص عمل لهن مشيرًا إلى أنه هذا العام اشترك في إحدى المعارض ومنها: "هندخل الفوانيس كل بيت.. والفئة المستهدفة محدودي الدخل".

الحرف اليدوية

واختتم ياسر محمود حديثه لـ"الدستور قائلًا: "أنا بدأت بنفسي واتعلمت وعلمت غيري.. الشباب محتاج يفكر في الحرف اليدوية ويعتمد على التكنولوجيا.. لازم نشجع منتج بلدنا وخاصة أن عندنا مشاريع بسيطة تبدأ بيها حياتك .. لازم تجازف عشان توصل لهدفك.. واختار شريكك اللي شغال معاك بقلبه مش بفلوسه".

الحرف اليدوية

الحرف اليدوية

الحرف اليدوية