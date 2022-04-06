إصابة 7 فى حادث تصادم بطريق مصر إسكندرية الزراعى

شهد طريق مصر الإسكندرية الزراعي أمام قرية ميت حلفا بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية انقلاب سيارة سوزوكي بسبب السرعة، أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى قليوب العام، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد توقف الطريق الزراعي في اتجاه القاهرة إثر انقلاب سيارة ميكروباص ووجود مصابين.

انتقلت على الفور قوات الأمن، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص عند منطقة ميت حلفا، وتم تجنيبها إلى جانب الطريق ونقل المصابين إلى مستشفى قليوب، وعددهم 7 أشخاص، وهم أحمد عبدالرزاق سلامة ومحمد فخري محمد وإبراهيم عبدالسلام محمد ومحمد عبدالرحمن أحمد وأحمد مجيب رجب، ومحمود عصام عيسى، وأحمد بكرى ناجى وجميعهم من ميت غمر دقهلية، ويعملون في إحدى الشركات وتم نقلهم للمستشفى.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي، بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي، نزلة كوبري قها، بمحافظة القليوبية، وجرى نقل المصابين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي على الطريق الزراعي نزلة كوبري قها، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وجرى نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من المعاينة الأولية أن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لعلاجهم وإخلاء السيارات المتسببة في الحادث إلى جانبي الطريق لتسهيل حركة المرور بالطريق وعدم تعطل مصالح المسافرين وأصحاب السيارات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.