الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

هل الحقن تفطر الصائم؟.. دار الإفتاء تجيب

الحقن
الحقن

تزايد البحث خلال هذه الآونة، عبر مواقع البحث الإلكترونية، عن حكم أخذ الحقن فى شهر رمضان المبارك بالنسبة للصائم، وهل هى تفطر أم لا، خاصة مع وجود عدد كبير من المرضى الذي يستدعى مرضهم أخذ حقن ومسكنات معينة، الأمر الذى جعل الكثيرين يتسائلون عن هذا الأمر الهام، خشية الوقوع فى المحظور دون علمهم بذلك. 

هل الحقن تفطر الصائم

وشهد موقع البحث جوجل، تردد الملايين منذ اليوم الأول لشهر رمضان المبارك، وذلك لمعرفة الحكم الشرعى فى هذا الأمر، وهل أخذ الحقن فى أوقات الصيام يفطر أم لا. 

دار الإفتاء: الحقن التي في الوريد أو العضل لا تفطر الصائم والشرجية عليها أختلاف 

 

وعلقت دار الإفتاء المصرية، على لسان  الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على مسألة صحة صيام من يحصلون على حقن وريدية أو عضلية، موضحًا أن الذي يبطل الصوم هو ما دخل إلى الجوف.

وأكد علام أن الحقن سواء الوريدية أو العضلية التي يحصل عليها المسلم كعلاج أو تقوية للجسم، ولا تدخل أو تصل إلى الجوف، لا تبطل الصيام.

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فى السياق ذاته، قالت دار الإفتاء، إن الحقن التي في الوريد أو العضل لا تفطر الصائم إذا أخذها في أي موضع من مواضع ظاهر البدن، سواء أكانت للتداوي أو للتغذية أو للتخدير.

وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم استخدام الحقن في نهار رمضان؟» أن شرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذ طبعي مفتوح ظاهرًا حسًّا؛ والمادة التي يُحقَن بها لا تصل إلى الجوف أصلًا، ولا تدخل من منفذ طبَعي مفتوح ظاهرًا حسًّا، فوصولها إلى الجسم من طريق المسام لا ينقض الصوم.

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وبينت: وأمّا الحقن الشرجية «وهي التي تُعرَف بالحُقنة والاحتقان عند الفقهاء» فمذهب جمهور العلماء أنها مفسدة للصوم إذا استُعمِلت مع العمد والاختيار؛ لأن فيها إيصالًا للمائع المحقون بها إلى الجوف من منفذ مفتوح، وذهب اللخمي من المالكية إلى أنها مباحة لا تُفطِر، وهو وجه عند الشافعية قاله القاضي حسين، وفي قول آخر عند المالكية أنها مكروهة، قال ابن حبيب: "وكان من مضى من السّلف وأهل العلم يكرهون التّعالج بالحقن إلاّ من ضرورة غالبة لا توجد عن التّعالج بها مندوحة؛ فلهذا استحبّ قضاء الصّوم باستعمالها".

الحقن تفطر الصائم دار الإفتاء تجيب هل الحقن تفطر الصائم دار الافتاء

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وائل لطفي

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