تماشيًا مع خطّة الدّولة في التحوُّل الرّقمي.. نادى زد الرياضي يُطلق أوّل منصّة رقميّة لاكتشاف المواهب في كرة القدم

استكمالًا لاستراتيجيّة إدارة نادي "زد" الرياضي في تطوير قطاع الناشئين في مصر، وذلك باستخدام التكنولوجيا المتطوّرة وبالتعاون مع الوكالة الرقمية "ديجيتال جوروز" (Digital Gurus) كشريكٍ تكنولوجي. أعلن نادي "زد" الرياضي إطلاق منصّة "ZED Talents" الرّقميّة التي تهدف إلى توفير فرصٍ للاعبين الموهوبين الناشئين للانضمام إلى نادي "زد"، أو منحهم الفرصة للاحتراف الخارجي أو الالتحاق بأنديةٍ أخرى.

منصّة "زد تالنتس" (ZED Talents) هي أوّل منصّة رقمية لاكتشاف وتطوير المواهب في كرة القدم عبر الإنترنت في مصر، وتُقدِّم المنصَّة مُحتوى توجيهيًّا وإرشادات رياضيّة على يد نخبةٍ مِن كبار الرياضيّين في مصر لتنمية مواهب الناشئين وتطوير مستواهم الرّياضي، وذلك مِن خلال تحدّيات مصمّمة على حسب المرحلة العمريّة من 8 حتى 18 عامًا.

يأتي ذلك في إطار رؤية نادي "زد" الرياضي، في اكتشاف المواهب الرياضية من كلّ محافظات مصر، ومنحهم الفرصة لتطوير مستواهم من خلال كبار المدرّبين المصريين والأجانب. وسيتم ذلك عن طريق قيام المواهب الراغبة في التقديم برفع فيديو لهم على منصة "ZED Talents" الرقمية، وفي حال اجتياز المتقدّمين للاختبارات الإلكترونية سيخضعون لاختبارات في النادي تحت إشراف لجنة خبراء تضمّ مدرّبين مصريين وأجانبَ للانضمام إلى صفوف نادي "زد إف سي" (ZED FC).

وفي هذا الإطار، قال الأستاذ سيف زاهر، الرئيس التنفيذي لنادي "زد" الرياضي، إنّ النادي يسعى مِن خلال إطلاق منصّة رقميّة "ZED Talents" إلى إتاحة الفرصة لأكبر قدرٍ مِن المواهب بكرة القدم في جميع أنحاء مصر، لإظهار موهبتهم أمام فريق مُحلّلي ومُدرّبي النادي والذي يضمّ مُدرّبين مصريين وأجانبَ أصحاب خبرة كبيرة من نادي بروسيا دورتموند ونجوم كرة القدم السّابقين، وهم: حازم إمام وأحمد حسام (ميدو) وعماد متعب وأحمد حسن ومحمد زيدان، لاختيار أفضل العناصر إمّا لضمّها إلى صفوف النادي أو لتطوير مُستواهم لمنحهم الفرصة للاحتراف الخارجي أو للالتحاق بأنديةٍ أخرى.

وأضاف سيف زاهر أن مصر تمتلك مواهبَ واعدةً في كرة القدم بمختلف المحافظات، تحتاج الفرصة إلى إظهار هذه الموهبة وتطويرها بما يُمكنها من الاحتراف الخارجي بكبرى الأندية، وهو ما نسعى إليه في نادي "زد" من خلال المنصّة، لافتًا إلى أن "زد إف سي" (ZED FC) يحظى باهتمامٍ كبيرٍ من المواهب للتقديم في النادي بدليل مشاركة آلاف الناشئين باختبارات النادي، وذلك بعدما حقّقت فِرق قطاع الناشئين أداءً مميّزًا أمام كبرى الأندية محليًّا وخارجيًّا رغم تأسيسها منذ فترة قصيرة.

من جانبه، قال تامر محسن، مُؤسّس ومدير وكالة "ديجيتال جوروز" ((Digital Guru: "شرف عظيم أن نكون شركاء في تطوير وتنفيذ رؤية نادي "زد" الرياضي لتصميم منتجات رقمية هدفها تمكين ودعم وتوفير الفرص للناشئين الموهوبين في الرياضة".

واختتم تامر محسن حديثه قائلًا: "اتّباعًا لتوجّه الدولة في التحول الرقمي وجعله جُزءًا مِن حياة المصريين، صمّمنا منصّة "زد" الرقميّة بالشكل الذي يُساعد في الوصول لأكبر عددٍ مِن الموهوبين على مستوى محافظات مصر، ومنحهم فرصةً عادلةً لإظهار مواهبهم من خلال الوسائط الرقمية".

يذكَر أن نادي "زد" الرياضي يستخدم أحدث تكنولوجيا في تطوير قطاع الناشئين في مصر، بدايةً من إنشاء منصّةٍ لتسجيل بيانات المتقدّمين للاختبارات السنوية لنادي "زد"، واستخدام أحدث تحاليل الحمض النووي للتعرُّف على قدرات لاعبي "زد" والعمل على تطويرها، وصولًا إلى إطلاق منصّة "زد تالنتس" الرقمية لاكتشاف المواهب.