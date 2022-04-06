الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ماس كهربائى وراء اندلاع حريق شقة سكنية بحلوان

حريق شقة
حريق شقة

كشف تقرير المعمل الجنائي الذي تسلمته النيابة العامة عن أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع حريق داخل شقة سكنية بنطاق دائرة قسم شرطة حلوان.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل عقار سكني بدائرة قسم شرطة حلوان وأمر اللواء انتصار منصور، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

جرى فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

المعمل الجنائي النيابة تقرير ماسا كهربائيا حريق شقة حلوان

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