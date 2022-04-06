الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

إيلون ماسك يتصدر قائمة «فوربس» للمليارديرات في 2022

إيلون ماسك
إيلون ماسك

انخفض صافي الثروة المجمعة لأغنى أغنياء العالم بنسبة 3%، إلى 12.7 تريليون دولار خلال العام الماضي، من مستوى قياسي بلغ 13.1 تريليون دولار في عام 2021، مدفوعًا بأزمة روسيا وأوكرانيا ووباء كورونا وأسواق الأسهم المتقلبة.

وتصدر إيلون ماسك  المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Tesla" قائمة فوربس للمليارديرات في العالم لعام 2022.

وقالت المنظمة في التقرير السنوي الذي استخدم فيه أسعار الأسهم وأسعار الصرف اعتبارًا من 11 مارس لحساب صافي ثروة أغنى أغنياء العالم ، "إجمالا سقط 329 شخصا من قائمة المليارديرات هذا العام، وهو أكبر عدد منذ الأزمة المالية لعام 2009" .

تصدّر ماسك  الذي تم تعيينه مؤخرًا في مجلس إدارة "Twitter" بعدما أصبح أكبر مساهم منفرد في منصة المدونات الصغيرة، بصافي ثروة قدرها 219 مليار دولار.

قال الملياردير الذي يمتلك أكثر من 73.4 مليون سهم في منصة التواصل الاجتماعي تقدر قيمتها بحوالي 3 مليارات دولار ، أنه سيعمل كمدير من الدرجة الثانية مع انتهاء مدة عضويته في الاجتماع السنوي لحملة الأسهم للشركة لعام 2024".

عكس قائمة فوربس صنف مؤشر بلومبيرج لأصحاب المليارات السيد ماسك على أنه أغنى شخص في العالم في نهاية عام 2021 بثروة شخصية قدرها 273.5 مليار دولار.

أضاف ماسك 68 مليار دولار إلى صافي ثروته خلال العام الماضي بعد قفزة 33 في المائة في سعر سهم شركة تيسلا لتصنيع السيارات الكهربائية، حسبما ذكرت مجلة فوربس .

وتراجع مؤسس أمازون جيف بيزوس إلى المركز الثاني للمرة الأولى منذ أربع سنوات بسبب انخفاض بنسبة 3 في المائة في أسهم أمازون وزيادة التبرعات الخيرية، مما أدى إلى محو 6 مليارات دولار من صافي ثروته.


لا يزال قطب السلع الفاخرة الفرنسي برنارد أرنو، الذي أضاف ثمانية مليارات دولار إلى ثروته خلال العام الماضي، ثالث أغنى شخص في العالم، من بين الخمسة الأوائل بيل جيتس ووارن بافيت بثروات شخصية تبلغ 129 مليار دولار و 118 مليار دولار على التوالي.

كان هناك 236 وافداً جديداً أضيفوا إلى صفوف المليارديرات هذا العام، بينهم نجمة البوب ​​ريهانا ، ومدير فيلم Lord of the Rings، بيتر جاكسون، والرأسمالي المغامر جوش كوشنر.

إيلون ماسك أغنياء العالم مدونات تسلا ريهانا

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وائل لطفي

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