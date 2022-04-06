الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكرملين: بوتين بحث مع رئيس صربيا توسيع التعاون في مجال الطاقة

بوتين
بوتين

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث مع رئيس صربيا، توسيع التعاون في مجال الطاقة، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز" الاخبارية. 

وأكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، الإثنين الماضي، أنّ صربيا ستسعى للحفاظ على علاقات الشراكة والصداقة مع روسيا.

وقال فوتشيتش خلال كلمةٍ ألقاها أمام أنصاره في مقرّ الحزب التقدمي الصربي، بعد إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية، إن بلغراد تلتزم بوضع الحياد في ما يتعلق بالتحالفات العسكرية، وستستمر بهذا الأمر.

وأوضح فوتشيتش، أن صربيا ستسعى للحفاظ على علاقات الصداقة والشراكة التي تجمعها بروسيا.

وأكدت صربيا منذ أيام أنها "لن تغير قرارها بشأن رفض دعم العقوبات الغربية ضد روسيا، على الرغم من الضغوط السياسية الخارجية"، مؤكدة أن "الغرب من خلال تصرفاته يساعد في تشكيلِ نظامٍ عالميٍّ جديدٍ من دون هيمنته".

الكرملين صربيا توسيع التعاون الروسي

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وائل لطفي

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