نائب محافظ المنيا يكّرم العاملين بالقطاع الطبي (صور)

أناب اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، لحضور حفل نقابة العاملين بمديرية الشؤون الصحية بالمنيا لتكريم عدد من العاملين بالقطاع الطبي بنطاق المحافظة، تقديرًا لجهودهم وتفانيهم في العمل وفي مقدمتها مجابهة تداعيات جائحة كورونا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، وعلي عبدالباسط، رئيس النقابة العامة للعاملين بوزارة الصحة، وعاصم محمد، رئيس النقابة الفرعية للعاملين بمديرية الصحة، وطهير عبدالفتاح، نائب رئيس النقابة الفرعية، والدكتور محمد محمود، وكيل مديرية القوى العاملة بالمنيا، وعدد من قيادات مديرية الصحة، والعاملين بالقطاع الطبي.

ونقل نائب المحافظ، تحيات وتقدير اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لجميع الأطقم الطبية والتمريض والعاملين لما يبذلونه من جهد، لافتاً إلى دعم المحافظ المتواصل للقطاع الطبي بالمحافظة ومتابعته المستمرة ودعمه الكامل للجهود المبذولة.

وفي كلمته، أعرب نائب المحافظ، عن تقديره لكل من ساند الوطن في محنته، وعلى رأسهم "جيش مصر الأبيض" من أطباء وممرضين وفنيين ومسعفين، الذين وقفوا على خط المواجهة مع فيروس كورونا، وسطّروا ملحمة وطنية من أجل منع انتشار الفيروس، مشيرًا إلى أنه قد وقع على عاتقهم الدور الرئيسي في حماية البلاد والدفاع عنها في حربها ضد فيروس كورونا المستجد في مشهد يؤكد أصالتهم وتضحياتهم في هذا الظرف الاستثنائي الذي مرت به البلاد.

من جانبه، قال طهير عبدالفتاح، نائب رئيس النقابة الفرعية للعاملين بمديرية الشؤون الصحية، إن النقابة كرمت 175 شخصًا من العاملين بالقطاع الطبي بمختلف فئاتهم، ومنهم العامل المثالي وعدد من النقابيين القدامى والمحالين للمعاش، وعدد من قيادات المديرية، ومديري المستشفيات والإدارات الصحية، وغيرهم من العاملين، تقديرًا لدورهم في الجهود المبذولة في القطاع الطبي بالمحافظة وخدمة جميع المرضى.

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