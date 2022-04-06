الكنيسة الكاثوليكية: زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان غير مؤكدة

قال مركز الكنيسة الكاثوليكية في لبنان برئاسة مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، إنه ردّ مراسل الفاتيكان لصحيفة "ناشونال كاثوليك ريبورتر" كريستوفر وايت على إعلان رئيس الجمهورية ميشال عون عن زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان مطلع حزيران المقبل، موضحاً أن "الفاتيكان لم يؤكّد الزيارة بعد".

وأضاف أبو كسم - في بيان رسمي للمركز الكاثوليكي للإعلام بلبنان نُشر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - أنه قال عبر "تويتر" رداً على تغريدة الصفحة الرسمية التابعة لرئاسة الجمهورية، إن "رئيس لبنان أعلن عن أن البابا سيزور البلاد في حزيران المقبل، فيما لم يؤكّد الفاتيكان الزيارة بعد".

وعلى صعيد آخر، وفي إطار زيارته الرعويّة إلى كوتونو، كان لراعي أبرشيّة سيّدة البشارة المارونيّة- أفريقيا المطران سيمون فضّول، وقفة في مزار سيّدة الرّحمة الإلهيّة في ألادا- البنين، حيث التقى برهبان الدّير وإكليريكيّيه، وقام بجولة في المزار التّابع للإخوة الفرنسيسكان، معزّزًا بهذه الزّيارة العلاقة الوطيدة بين رعايا أبرشيّته والكنيسة اللّاتينيّة في أفريقيا، وتحديدًا في جمهوريّة البنين.

ثمّ أجرى المطران فضّول مقابلة في إذاعة الحبل بلا دنس، تمحورت حول مسيرته في أفريقيا وتأسيسه للرّعايا التّابعة للأبرشيّة، كما أضاء على أهمّيّة السّينودس وعيش مسيرته وكيفيّة تحضير الرّعايا له.

أمّا في محطّته الأخيرة للاثنين فزار فضّول الميتم التّابع للمزار والّذي تشرف عليه الأخوات الفرنسيسكانيّات، وهناك التقى أطفال الميتم، وباركهم، وأمضى الوقت معهم.