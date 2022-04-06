إخماد حريق شب داخل مخزن خردة في الشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب بمخزن خردة بمدينة العاشر من رمضان، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بلاغًا بنشوب حريق بمخزن خردة بالمجاورة 43 دائرة قسم ثانى العاشر من رمضان.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وتم الدفع بسيارات إسعاف تحسبًا لوقوع ضحايا، وتبين انفجار أسطوانة غاز داخل مخزن خردة، وتمت السيطرة على الحريق، ولم يسفر عن وقوع خسائر بشرية، وجارٍِ تحرير محضر بالواقعة.