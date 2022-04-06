تداول 17 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 سفن، بينما غادر الميناء 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29605 طن تشمل: 15695 طن فوسفات، و8310 طن يوريا، و5600 طن مولاس.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45491 طن تشمل: 7579 طن حديد، و2553 طن خردة، و19525 طن قمح، و724 طن خشب زان، و8089 طن ذرة، و7021 طن ابلاكاش.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1408 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 622 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2133 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 86623 طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 164327 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2543 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 4000 شاحنة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1408 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 622 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2133 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 86623 طن،بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 164327 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2543 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا و خروجًا عدد 4000 شاحنة حيث تابع رئيس هيئة ميناء دمياط حركة تداول الشاحنات والسفن والحاويات على أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة مضت وحركة قطارات النقل في الميناء.