خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.. ومواعيد عمل المرور في رمضان

مع بداية شهر رمضان يتساءل أصحاب السيارات عن خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة إلكترونيا، وذلك في ظل تقليص عدد ساعات العمل في الكثير من المصالح والهيئات الحكومية بسبب الصيام.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد عمل داخل كافة إدارات المرور في جميع المحافظات في شهر رمضان المبارك والأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة لأول مرة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

يستطيع أصحاب السيارات والدراجات البخارية وسائقي سيارات الأجرة الهروب من التكدس والزحام داخل إدارات المرور المختلفة واستخدام الموقع الإلكتروني للاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة وإجمالي قيمة التصالح على المخالفات من خلال الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع خدمات نيابات المرور من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار خدمة خدمات مرورية.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن قيمة التصالح على المخالفات المرورية.

تسجيل بيانات صاحب السيارة المراد الاستعلام عن قيمة مخالفاتها.

تدوين رقم اللوحة المعدنية ( أرقام وحروف).

كتابة بيانات مكتب المرور التابعة له السيارة.

الضغط على الاستعلام.

ظهور إجمالي المبلغ المطلوب دفعه للتصالح على المخالفات.

مواعيد عمل إدارات المرور في رمضان

وأعلنت وزارة الداخلية مواعيد عمل كافة وحدات وحدات التراخيص التابعة للإدارة العامة للمرور في شهر رمضان المبارك حيث يبدأ العمل في تمام الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءا تبدأ الفترة الصباحية من الساعة التاسعة وحتى الساعة الواحدة ظهرا فيما تبدأ الفترة المسائية من الساعة الثانية وحتى الساعة الخامسة يوميا ماعدا الجمعة.

وكان يعمل موظفي المرور يوميا ماعدا الجمعة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءا على فترتين صباحية ومسائية حتى يتمكن كافة المواطنين من إنهاء خدماتهم داخل إدارة المرور دون إهدار للوقت أو الجهد.

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الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة لأول مرة

يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور والتقديم على رخصة قيادة لأول مرة عبر الموقع الإلكتروني الذي يتيح كافة خدمات المرور حيث يمكن تحميل الأوراق التالية:-