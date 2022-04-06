نشرة أخبار العرب| الحكومة العراقية تلغي استيراد المواد الغذائية لمدة 3 أشهر

تمت خلال الساعات الماضية لليوم الأربعاء، العديد من الأحداث الخاصة بالمنطقة العربية. «الدستور» ترصد أبرزها في نشرة أخبار العرب اليوم:

مركز سلمان للإغاثة يقدم مساعدات للمتضررين من الجفاف في الصومال

قدّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، سلالاً غذائية لإنقاذ المتضررين من أزمة الجفاف في الصومال.

وأفاد المركز -حسبما أوردت قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الأربعاء- بأن أكثر من 42 ألف أسرة صومالية استفادت من المساعدات السعودية.

هذه المبادرة لم تكن الأولى من نوعها، حيث قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 71 مشروعا في الصومال بتكلفة تجاوزت 200 مليون دولار.

رئيس شئون الحرمين يفتتح باب الملك عبد العزيز بالحرم المكي

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، نجاح خطة رئاسة شئون الحرمين الأولى في بداية العشر الأول من شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى افتتاح باب الملك عبد العزيز بالحرم المكي.

جاء ذلك خلال افتتاح السديس، اليوم الأربعاء، لباب الملك عبد العزيز بالحرم المكي؛ خدمة لضيوف الرحمن وتسهيلا عليهم لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وقال الرئيس العام -في تصريح خاص لقناة (الإخبارية) السعودية، عقب افتتاح الباب- إن هناك منظومة خدمات متكاملة مع هذه الأعداد الغفيرة مع فتح الطاقة الاستيعابية في الحرمين، موضحًا أن باب الملك المؤسس من الأبواب المهمة جدًا، حيث يخدم قاصدي المسجد الحرام من الجهتين الغربية والشمالية والغربية، حيث ينهمر منه الزوار منه شوقًا ومحبة إلى المسجد الحرام.

الحكومة العراقية تلغي استيراد كافة المواد الغذائية لمدة 3 أشهر

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، إلغاء استيراد كافة المواد الغذائية لمدة 3 أشهر، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية.

وفقا لقناة الفرات نيوز العراقية، وفي مؤتمر صحفي مشترك، قال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد إن الحكومة اتخذت قرارات عدة من أجل الأمن الغذائي، ووضع سقفا زمنيا لا يتجاوز شهر مايو المقبل لدفع مستحقات الفلاحين، وكذلك استيراد المواد الغذائية كافة لمدة ثلاثة أشهر.