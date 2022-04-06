أحداث مسلسل المشوار الحلقة 4.. سجن ماهر بعد الاشتباه فيه وهروب ورد

نستعرض لكم فى هذا التقرير مواعيد عرض مسلسل "المشوار " للنجم محمد رمضان والذى يخوض به السباق الرمضانى الحالى ويعرض مسلسل "المشوار " للنجم محمد رمضان بشكل يومي في موسم رمضان الحالي عبر شبكة قنوات dmc وانطلقت أولى حلقات مسلسل "المشوار يوم السبت الماضى وحقق العمل نجاحا كبيرا خاصة والمسلسل يقدم محمد رمضان بشكل مختلف وجديد على الجمهور.

أحداث مسلسل المشوار الحلقة الرابعة

وانطلقت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "المشوار"، للنجم محمد رمضان امس باستكمال هروبه هو وأسرته بالشنطة المليئة بملايين الدولارات، ليمكث أخيرًا داخل مستودع قطارات بالإسكندرية وسط توتر شديد.

وخلال الأحداث قام رمضان "ماهر" بتغيير عدد من الدولارات، ليفاجأ بعدها بمقابلة أمين شرطة يسأله عما معه من أشياء داخل ملابسه، إلا أنه رفض ذلك فيأخذه إلى ضابط الشرطة الذي يجد أموالًا كثيرة معه ويأمر بوضعه داخل عربة الشرطة، وعلى نفس المنوال تتعرض زوجته لحالة صدمة بعدما وجدت عددًا من الشباب يشربون مخدرات في نفس مكان وجودها بالمخزن.

ويخرج رمضان من الحبس بعدما يعلم فريق البحث الجنائي أنه قد تشابه اسمه مع شخص آخر، وعلى نفس المنوال لا يجد زوجته دينا الشربيني التي هربت من المكان الذي اختبأت فيه بسبب غيابه لمدة يوم عنها، ليقوم بالبحث عنها.

تدور أحداث مسلسل المشوار للنجم محمد رمضان ودينا الشربينى فى إطار اجتماعى تشويقى حول ماهر وورد وهما الشخصيتان التى يقوم بأدوارها محمد رمضان ودينا الشربينى وتدور الأحداث حول ماهر الذى يتم اتهامه بسرقة قطعة أثار وهو ما يتسبب فى دخوله السجن، ومع تتابع الأحداث يحاول رمضان إيجاد حل للخروج من هذه الأزمة، وتتكشف الأمور مع تتابع الأحداث.

ويظهر النجم محمد رمضان خلال الأحداث في دور ماهر عاشور الذى يعمل بأحد الشركات فى الملاحات بالإسكندرية ، بينما تقدم دينا الشربيني شخصية ورد وهى احد عاملات مصنع انتاج الملح ، ويقدم بيومي فؤاد شخصية محامي، ويقوم أحمد كمال بدور رجل أعمال كبير ومهم فى الدولة و يتاجر في الآثار.

مواعيد عرض مسلسل المشوار على dmc

ويعرض المسلسل الدرامى الجديد المشوار عبر قناة dmc خلال شهر رمضان الحالى والذى يتصدر بطولته كلا من النجم محمد رمضان والنجمة دينا الشربينى ويتم عرض المسلسل فى تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق عبر شاشة قناة dmc.

ثم يعاد مسلسل المشوار للنجم محمد رمضان في تمام الساعة الواحدة و 45 دقيقة بعد منتصف الليل ويعاد المسلسل للمرة الثانية في ظهر اليوم التالي في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

قنوات عرض مسلسل المشوار

ويخوض محمد رمضان السباق الرمضانى هذا العام بمسلسل المشوار الذي يجمعه بدينا الشربيني، وهو من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين ويعرض مسلسل المشوار على قنوات dmc، وdmc دراما، وmbc، منصة watch it، وشاهد خارج مصر .

أبطال مسلسل المشوار

مسلسل المشوار من بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد كمال، عمرو عبدالجليل، أحمد صفوت، أحمد مجدي، خالد أنور، وعدد كبير من النجوم، وهو من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج محمد السعدي.