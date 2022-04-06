تفاصيل الحلقة الخامسة من مسلسل «الكبير أوي 6»

تشهد حلقة اليوم من مسلسل "الكبير أوي 6" للنجم أحمد مكي، أحداثًا مختلفة بعد أن تزوج "الكبير" في حلقة الأمس من "مربوحة" بناءً على تعليمات "الكبيرة فحت".

ويحاول رجال الشرطة البحث عن "جوني" بعد أن قام بتصويب النيران نحو أحد أعمدة الإنارة التي سقطت على المطرب أحمد شيبة، أثناء إحيائه فرح الكبير.

ملخص أحداث الحلقة الرابعة من «الكبير أوي»

وشهدت حلقة أمس أحداثًا كوميدية، حيث بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل "الكبير أوي" الجزء السادس بلقطة لـ"مربوحة"، والمقرر أن يقوم الكبير بخطبتها، وهي تتذكر عشقها لـ"الكبير" ورغبته في الزواج منه منذ فترة، فكانت دائمًا ما تنظر إليه أثناء تجوله في المزاريطة بالسيارة.

ثم تصطحب “الكبيرة فحت” الكبير لمنزل مربوحة لإتمام الزواج، ويطلب الكبير يدها من خالها الذي يشترط على الكبير أن يقوم بشراء كافة مستلزمات الزواج من عفش وملابس وغيره، وحينما يعترض الكبير تقول "الكبيرة فحت" لخال العروسة إنهم يوافقون على شروطه.

ثم يظهر الكبير في اليوم التالي وقد تم إقامة فرح كبير للزفاف، وتحضر العروس مع عائلتها على سيارة نص نقل وهي تتمايل وتتراقص، وهو ما يضايق الكبير ولكن الكبيرة فحت، والتي تقوم بدورها الفنانة سما إبراهيم تطلب منه تركها تفعل ما يحلو لها وتفرح.

وينتقل الكادر إلى مشهد آخر مع هدرس وفزاع، الذين يحتارون في أمر wedding book حتى يأتي أحد المعازيم في الفرح ويقول إن هذا الدفتر يقوم المعازيم بكتابة كلمة للعروسين، فيقوم هدرس باخذه وكتابة ذكرياته مع الكبير.

في سياق متصل يأتي الدكتور ربيع إلى فرح الكبير، ويحاول أن يقدم له خلطة ليتناولها قبل إتمام الزفاف، ولكن الكبير يرفض كل محاولات الدكتور ربيع لبيع الخلطة له، خاصة بعدما حدث لابنه العترة.

ويظهر في المشهد الأخير من الحلقة جوني وقد عاد إلى فورمته الأولى وخسر الكثير من وزنه الزائد، ويقوم جوني بعمل مفاجأة للكبير، حيث يقوم بإحضار المطرب أحمد شيبة لإحياء الفرح، ويقوم شيبة بعمل أغنية خاصة للعروسين على أنغام اغنية “اه لو لعبت يا زهر” وتنتهي الحلقة بقيام جوني الذي حاول أن يحيى العريس بإطلاق النار بتصويب النيران تجاه أحد أعمدة الإنارة لتقع على المطرب أحمد شيبة وتنتهي الحلقة بفرار جوني والكبير ومربوحة.

أبطال «الكبير أوي 6»

مسلسل الكبير من بطولة أحمد مكي وبيومي فؤاد وسما إبراهيم ورحمة أحمد ومحمد سلام وهشام إسماعيل والحسين أبو حجاج وعدد كبير من النجوم، ومن تأليف ورشة الكاتب مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.