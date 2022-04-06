الأربعاء 06 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار 3

الاختيار 3
الاختيار 3

يرصد مسلسل «الاختيار 3» فترة مهمة في تاريخ مصر، بدءًا من تقلد جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد، وكيف أنهم كانوا سيتسببون في حرب أهلية فترة تولي المعزول الراحل محمد مرسي، كما أن "الاختيار 3- القرار"  يرصد العديد من الممارسات التي كانوا يقدمون عليها ويتطرق العمل لبطولات للجيش المصري، والشرطة، والأجهزة الأمنية.

تفاصيل الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار 3

وبدأت الحلقة الرابعة من مسلسل "الاختيار3" بتسليط الضوء على أزمة الكهرباء التي اجتاحت البلاد حينذاك، وحديث هشام قنديل رئيس حكومة الإخوان عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وتحدث عقب ذلك الفريق أول عبدالفتاح السيسي- في ذلك الوقت- الذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال، قائلًا: "لازم نخلي الشارع المصري يشارك معانا بكل التحديات مينفعش نتعامل مع المصريين على أننا أوصياء عليهم، الناس بتشتكي إن الحاجة مش موجودة أصلًا ودا مش بس الكهرباء دا الوقود والصحة والتعليم، إحنا لازم نتكلم مع الشعب بصدق، وإن التحديات أكبر من الحكومة ولكن مش أكبر من الشعب".

وتابع: "حالة التظاهر أنهكت البلد أو اللي فضل من البلد، إحنا لازم نتكلم مع الناس ونعرفهم اللي بيحصل قبل غيرنا ما يتكلم معاهم ويستغل الفوضي اللي حاصلة".

وظهر في مشهد آخر، الفنان نور محمود داخل مطار القاهرة الدولي وهو يتحدث مع أحد الشباب عما وصل إليه حال البلاد في ظل حكم الجماعة الإرهابية للبلاد على مدار 100 يوم فقط من حكمهم.

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وأنهى الشاب حديثه قائلًا: "الحاجة الوحيدة اللي عملها الإخوان إنهم شجعوا الناس على السفر"، مُشيرسًا إلى خوفه الشديد من استمرار حكم الجماعة الإرهابية وتحريم عمله فهو صاحب محل "كوافير".

وأظهرت الحلقة الرابعة أيضًا تعامل الجماعة الإرهابية مع الوظائف الحكومية ومحاولة «أخونتها»، والتعامل مع الشعب بزرع عدد كبير من الإخوان معهم، وتوليهم مناصب عليا، حتى وإن كان الشخص لا يستحق هذا المنصب، والفنان محمود البزاوي - موظف حكومي، ويتحدث مع الزملاء في العمل عن أن الجماعة الإخوانية تريد أن تتملك المكان والوظائف بوجود موظفين تابعين لهم.

كما أظهرت الصدمة التي ظهر عليها أعضاء الجماعة الإرهابية بسبب الرفض الشعبي لإقالة النائب العام، ووقتها ندد الشعب بهذه القرارات، متهمين مرسي بأنه «نصب نفسه الحاكم بأمر الله».

وأصدر «مرسي» قرارًا يقضي بإقالة النائب العام عبدالمجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبًا عامًا جديدًا، كما أصدر إعلانًا دستوريًا جديدًا عزز بموجبه صلاحياته.

وكان المعزول أقال النائب العام قبل شهر من التراجع عن قراره تحت ضغط من القضاة الذين هددوا بالإضراب عن العمل وتصعيد صدامهم مع الرئاسة بقيادة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة.

وانتهت الحلقة الرابعة من مسلسل "الاختيار3" بعرض تسريب جديد لحديث مرشد عام الإخوان الإرهابية محمد بديع، عن عبد المنعم أبو الفتوح ومطالبته إياه بالتراجع عن مواقفه السابقة ضد الجماعة الإرهابية، والترشح نقيبًا للأطباء ليكونوا عونًا لجماعته، قائلًا: "حتى تعود لجماعتك وتغفر لك الجماعة".

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وأضاف محمد بديع في التسريب: "أنا عارفه أكتر من حضراتكم، أرجو تعفوني حتى من الكلام عنه، إحنا لم نفصله إلا لأنه لم يلتزم وكان بيناور، وبعتلي قالي لو الدكتور العوا اترشح أنا هنحسب لأنه أحق بيها، قلتله أنا بنصحك تنسحب خالص وانت دلوقتي رئيس اتحاد الأطباء العرب وهتبقى نقيب أطباء مصر ورئيس اتحاد النقابات الطبية والناس هتحبك والإخوان هتحبك، رفض.. هو عاوزها".

 الاختيار 3

وقررت القناة العارضة أن تعرض الحلقة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء ويوميًا عبر قناة ON، ويعاد المسلسل في تمام الرابعة والثلث فجرًا والثالثة والنصف عصرًا، على أن يعرض عدة مرات على قناة ON DRAMA أيضًا.

الاختيار 3 الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار 3 مسلسل الاختيار 3 الإخوان ياسر جلال

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