الأربعاء 06 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«البهاق» قضية طرحتها الحلقة الرابعة من مسلسل دايما عامر

مسلسل دايما عامر
مسلسل دايما عامر

ناقش مسلسل "دايما عامر" اليوم في الحلقة الرابعة منه قضية البهاق، التي يعاني منها الكثير من الفتيات والشباب في المراحل المختلفة من التعليم، بسبب عدم دراية البعض منهم عن "البهاق"، وما هو وإنه بعيد كل البعض عن الانتقال أو عدوى أشخاص آخرين، بجانب نظرة الناس لـ"مرضى البهاق".

 

يصل المشهد من أحداث مسلسل "دايما عامر" إلى الفنانة سنتيا خليفة التي تجسد شخصية مدرسة الألعاب ميس مهيتاب المدرسة الإنترناشونال، وهي تحاول التواصل مع إحدى الطالبات التي تعاني من نظرات المجتمع لها، ورغبتها في الابتعاد عن زملاءها بشكل مستمر بسبب البهاق المصابة به، لتخبرها بأنها مميزة ويجب التعامل مع الناس دون خوف منهم أو من نظراتهم.

 

مسلسل دايما عامر 

يسلط المسلسل الذي يعرض ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2022 الضوء على الأماكن المميزة التي تثبت جمال الأماكن السياحية في مصر، وخاصة مجموعة من المشاهد في محافظتي أسوان والأقصر والقاهرة وعدد من الأماكن السياحية.

 

ويتناول مسلسل" دايمًا عامر" مشاكل التعليم في مصر في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد مصطفى شعبان خلاله شخصية عامر، وهو مشرف اجتماعي.

 

يجدر الإشارة إلى أنه ظهر الفنان مصطفى شعبان وهو يعمل مدرسًا داخل إحدى المدارس الدولية، ويواجه عددًا من المشاكل التي توقعه في مأزق مع الطلاب، فهو يجسد شخصية مستر عامر وهو مشرف اجتماعي في مدرسة، فيما تقدم لبلبة دور ميس زهرة مديرة المدرسة، أما المدرسون فيجسدوا أدوارهم عمرو عبدالجليل "مستر أبوالوفا"، ميرنا نورالدين "ميس فدوى"، سينتيا خليفة "ميس ماهيتاب"، كريم عفيفى "مستر نوفل"، سماء إبراهيم "ميس همت"، أحمد الشامى "مستر شريف".

 

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، ميرنا نورالدين، نضال االشافعي، سماء إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، وإشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.

مسلسل دايما عامر دايما عامر البهاق نظرة الناس مرضى البهاق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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