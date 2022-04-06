حبس عامل 4 أيام بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزله بمنطقة التبين

أمرت نيابة التبين، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزله.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالتنقيب عن الآثار وحيازته قطع أثرية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وكشفت التحريات أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة التبين، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، حال استقلاله إحدى السيارات "الأجرة"، وبحوزته 2 قطعة حجرية على شكل جعران- 14 قطعة حجارة مختلفة الأحجام والأشكال منقوش عليها بالكتابات الفرعونية ويشتبه فى أثريتهم" – هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على صور للقطع المشار إليها مرسلة للعديد من الأشخاص - صور لصبات خشبية وأعمال حفر.

وبمواجهته اعترف بسابقة قيام عمه - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالتوسط له للعمل طرف أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "ولا يعلم باقى بياناته" وذلك للقيام بأعمال حفر وصبات خشبية بمنزل ملك الأخير كائن بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة بقصد التنقيب عن الآثار، كما أقر بأنهم أثناء الحفر عثروا على المضبوطات، فقام الأخير بتسليمه إياها نظير عمله للتصرف فيها بالبيع فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.