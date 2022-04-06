معاينة حريق شب بسيارتين في شوارع إسنا: ماس كهربائي

أمرت النيابة العامة في الأقصر، اليوم الأربعاء، ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب في سيارتين للكشف عن أسباب احتراقهم، وتبين أن ماس كهربائى السبب.

البداية كانت بتلقي اللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، إخطار من مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق داخل إحدى السيارات بجوار ورشة إصلاح سيارات بسبب ماس كهربائي.

وانتقلت على الفور لمكان الحريق كل من اللواء دكتور ولاء رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب بإسنا وأرمنت، والعميد محمد الطيب رئيس فرع البحث الجنائى، وعبد الرحيم طايع نائب رئيس المدينة، والعقيد مروان عاطف مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد عبد الخالق قوره معاون أول مباحث المركز، والنقيب أحمد الطنوبي مدير وحدة الحماية المدنية بإسنا، والنقيب إبراهيم الديناصوري وحدة مرور إسنا.

وتم الدفع بسيارتين إطفاء وسيارة إسعاف، وأوناش المرور لإغلاق الطريق من الجهتين، ومنع مرور المركبات والمواطنين وتمت السيطرة على الحريق، وأسفر الحريق عن تفحم سيارتين بجوار ورشة سيارات بسبب ماس كهربائى بإحدى السيارتين، دون وقوع إصابات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.