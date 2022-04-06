الأربعاء 06 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

معاينة حريق شب بسيارتين في شوارع إسنا: ماس كهربائي

حريق
حريق

أمرت النيابة العامة في الأقصر، اليوم الأربعاء، ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب في سيارتين للكشف عن أسباب احتراقهم، وتبين أن ماس كهربائى السبب.

البداية كانت بتلقي اللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، إخطار من مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق داخل إحدى السيارات بجوار ورشة إصلاح سيارات بسبب ماس كهربائي.

وانتقلت على الفور لمكان الحريق كل من اللواء دكتور ولاء رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب بإسنا وأرمنت، والعميد محمد الطيب رئيس فرع البحث الجنائى، وعبد الرحيم طايع نائب رئيس المدينة، والعقيد مروان عاطف مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد عبد الخالق قوره معاون أول مباحث المركز، والنقيب أحمد الطنوبي مدير وحدة الحماية المدنية بإسنا، والنقيب إبراهيم الديناصوري وحدة مرور إسنا.

وتم الدفع بسيارتين إطفاء وسيارة إسعاف، وأوناش المرور لإغلاق الطريق من الجهتين، ومنع مرور المركبات والمواطنين وتمت السيطرة على الحريق، وأسفر الحريق عن تفحم سيارتين بجوار ورشة سيارات بسبب ماس كهربائى بإحدى السيارتين، دون وقوع إصابات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

النيابة العامة في الأقصر حريق المعمل الجنائي ماس كهربائي مدير أمن الاقصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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