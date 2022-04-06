صحيفة: الرئيس السريلانكى يصدر إعلانا بإلغاء حالة الطوارئ

ذكرت صحيفة "ديلي ميرور" التي تصدر باللغة الإنجليزية في كولومبو أن الرئيس السريلانكي "جوتابايا راجاباكسا" أصدر إعلانا بإلغاء حالة الطوارئ في البلاد.

وأفادت الصحيفة التي نشرت النبأ اليوم بأن إعلان إلغاء حالة الطوارئ يسري اعتبارا من منتصف ليل الخامس من أبريل الجاري.

جدير بالذكر أن الرئيس السريلانكي كان قد أعلن في وقت سابق عن فرض حالة الطوارئ من أجل ضمان الأمن العام والحفاظ على النظام العام في سريلانكا.

وكانت سريلانكا قد شهدت مظاهرات احتجاج مناهضة للحكومة من أجل المطالبة بحلول للأزمة الاقتصادية الراهنة التي تفاقمت من جراء تداعيات تفشى وباء فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/.

وعلى صعيد آخر، سجلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية في نيبال و سيرلانكا، ما يقرب لـ 3825 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 793 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في سريلانكا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 101 ألف و379 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني - بأنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 642 حالة.

ولفتت الجامعة إلى توزيع 925 ألفا و242 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء سريلانكا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.