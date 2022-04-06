الأربعاء 06 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة والهند تتفقان على استمرار التنسيق الإقليمى والعالمى

أنتونى بلينكن
أنتونى بلينكن

 استعرض وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن مع نظيره الهندي الهندى سابراهمانيام جايشانكار، الأولويات الإقليمية والعالمية، بما فيها الوضع في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في تصريح بهذا الشأن، إن الوزيرين اتفقا على الاستمرار في التنسيق الوثيق بشأن تطورات الأوضاع، وأعربا عن تطلعهما للالتقاء قريبا.

وكان وزير الشئون الخارجية الهندي قد أفاد في وقت سابق في معرض تدوينة له بموقع التدوين المصغر "تويتر" أنه بحث مع وزير الخارجية الأمريكية آخر التطورات المتعلقة بأوكرانيا، وقال إن هذه المباحثات تأتي قبل الحوار الوزاري ( 2+ 2 ) المزمع إجراؤه في واشنطن يوم 11 أبريل الجاري.

ومن المقرر أن يجتمع كل من جايشانكار ووزير الدفاع الهندي راجناث سينج، مع نظيريهما الأمريكيين بلينكن ولويد أوستن لإجراء هذا الحوار.

يذكر أن الوزيرين الهنديين سيعقدان أيضا اجتماعات أخرى على هامش هذا الحوار.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية أن وزير الشئون الخارجية "إس . جايشانكار" قدم اليوم مشروع قانون إلى مجلس الشعب الهندي يهدف إلى حظر تمويل أي نشاط يتعلق بأسلحة الدمار الشامل.

وذكرت الوزارة، في معرض بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن، أن هذا المشروع يحظر إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية لأي نشاط محظور يتعلق بأسلحة الدمار الشامل ونظم تسليمها.

وجاء في البيان "أن ثمة حاجة وراء تقديم هذا المشروع وهي تتمثل في المساعدة على تمكين الهند من الوفاء بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بمسألة حظر تمويل عمليات نشر أسلحة الدمار الشامل ونظم تسليمها".

وأشار البيان إلى أن مشروع القانون، الذي قدمه وزير الشئون الخارجية الهندي، يخول للحكومة المركزية سلطة تجميد أي أصول مالية والحجز على أي أموال ملحقة بها أو أي موارد اقتصادية يتم استغلالها لتمويل أسلحة الدمار الشامل.

أوكرانيا وزارة الولايات المتحدة الخارجية الامريكية وزير الخارجية الامريكي وزارة الخارجية وزير الدفاع

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: أبو الفتوح.. نموذج لسياسى متلاعب عرفته مصر فى فترات الانتقال

الأكثر قراءة

البنتاجون: الأعمال القتالية فى أوكرانيا يمكن أن تستمر لعدة سنوات

آخر موعد لشهادة 18 البنك الأهلي| موعد انتهاء شهادة ١٨% بنك مصر

«أنا مش هتجوز الفيشاوى ومعنديش وقت».. أبرز تصريحات شيرين رضا

«الأوقاف»: الحراسة على الحدود توجب الجنة

مواعيد مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني على قنوات CBC وDMC والحياة

مجدى عاشور: المولى رخص الفطر فى رمضان لأصحاب الأعذار جبرًا لخواطرهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ماذا تبقى للشعراء؟

محمد المعتصم

مشوار محمد رمضان

ماجد حبته

صحة وتعليم.. ومعهد ناصر

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

صور

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتدى على فلسطينيين فى باب العامود

الحكومة الإسرائيلية: خلافات بين بينيت ولابيد حول الموقف من روسيا

ولى عهد البحرين ورئيس وزراء إسرائيل يبحثان سبل تعزيز التعاون