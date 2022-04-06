استمرار إلغاء رحلات الطيران فى بريطانيا بسبب نقص أطقم العاملين

صدرت تحذيرات للمسافرين عبر الرحلات الجوية المتجهة والمغادرة لبريطانيا من أنه من المتوقع استمرار إلغاء الرحلات بسبب النقص فى أطقم العاملين.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية، أن أكثر من ألف رحلة من وإلى بريطانيا ألغيت خلال الأيام الماضية؛ وذلك نظرًا لمرض أفراد أطقم الطائرات وسط ارتفاع في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال خبراء صناعة الطيران، أن شركات الخطوط الجوية والمطارات تكافح بسبب أعداد الوظائف التي استقطعت خلال فترة الجائحة.

وقالت شركة سيريوم لبيانات الطيران، إنه تم إلغاء 1143 رحلة طيران بريطانية الأسبوع الماضي، مقارنة بـ 197 فقط خلال نفس الفترة من عام 2019.

وكانت الخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيروايز"، قد أعلنت الشهر الماضي خفض جدولها الزمني حتى نهاية مايو؛ بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا.