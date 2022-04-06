الأربعاء 06 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إخلاء مطار فى العاصمة الصربية إثر تهديد بزرع قنبلة

إخلاء مطار فى العاصمة
إخلاء مطار فى العاصمة الصربية

أخلت السلطات الأمنية الصربية مطار "نيكولا تيسلا" في العاصمة بلجراد إثر تهديد بزرع قنبلة في المطار.

وذكرت وكالة الأنباء الصربية (تانيوج) التي أوردت النبأ أن الشرطة تجري عمليات بحث وتفتيش في المطار للبحث عن القنبلة.

يذكر أنه يتم تلقي بلاغات كاذبة شبه يومية عن زرع قنابل على متن طائرات صربية ممن تقوم برحلات من بلجراد إلى موسكو وسانت بطرسبرج، وأن بعض الطائرات عادت إلى مطار نيكولا تيسلا، بينما تم فحص طائرات أخرى قبل إقلاعها لمواجهة أي عمليات تخريبية.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الصربي "ألكسندر فوسيتش" كان قد صرح يوم 12 مارس الماضي بأن صربيا تتعرض لضغوط بسبب قرارها الخاص بمضاعفة الرحلات الجوية بين بلجراد وموسكو بعد قيام الاتحاد الأوروبي بإغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات الروسية في أعقاب قيام روسيا بشن عمليات عسكرية في أوكرانيا.

وعلى صعيد آخر، فاز الرئيس الصربي الحالي ألكسندر فوتشيتش في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في البلاد بنسبة 59.8%.

ووفقًا لبيانات صادرة عن مركز "إبسوس" للأبحاث ومركز الانتخابات الحرة والديمقراطية، فإن فوتشيتش قائد تحالف "معًا يمكننا فعل كل شيء" فاز بنتيجة 59.8٪، و في المركز الثاني جاء الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة الصربية زدرافكو بونوس عن تحالف "متحدون من أجل نصر صربيا" بنسبة 17٪، و في المركز الثالث ميلوس يوفانوفيتش بنسبة 5.8%.

وتقدم تحالف "معًا يمكننا فعل كل شيء"، بقيادة الحزب التقدمي الصربي الحاكم الذي يقوده ألكسندر فوتشيتش بقوة في الانتخابات البرلمانية في صربيا، حيث حصد 43.6٪ من الأصوات، وفي المرتبة الثانية جاء ائتلاف "متحدون من أجل نصر صربيا" بزعامة مارينيكا تيبيتش 12.9٪، في المرتبة الثالثة تحالف بزعامة الحزب الاشتراكي الصربي إيفيكا داتشيتش بنسبة 11.6٪.

الاتحاد أمن روسيا روسي عمليات عسكرية ضغوط السلطات الأمنية الرئيس الصربي

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: أبو الفتوح.. نموذج لسياسى متلاعب عرفته مصر فى فترات الانتقال

الأكثر قراءة

الباز يوضح: لماذا كان يكره «الشاطر» محمد مرسى؟

ليفربول يقدم عرضه الأخير لـ محمد صلاح

مواعيد مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني على قنوات CBC وDMC والحياة

آخر موعد لشهادة 18 البنك الأهلي| موعد انتهاء شهادة ١٨% بنك مصر

«المونيتور»: مصر تعيد تموضعها فى منطقة حوض النيل

تونس: تصريحات الرئيس التركى «تدخل غير مقبول»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ماذا تبقى للشعراء؟

محمد المعتصم

مشوار محمد رمضان

ماجد حبته

صحة وتعليم.. ومعهد ناصر

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

صور

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتدى على فلسطينيين فى باب العامود

الحكومة الإسرائيلية: خلافات بين بينيت ولابيد حول الموقف من روسيا

ولى عهد البحرين ورئيس وزراء إسرائيل يبحثان سبل تعزيز التعاون