الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق.. الحشد الشعبى يكشف تفاصيل اعتقال تاجر مخدرات

مليشيات الحشد الشعبى
مليشيات الحشد الشعبى

كشفت هيئة الحشد الشعبي في العراق عن تفاصيل اعتقال تاجر مخدرات في محافظة الأنبار.

وقالت الهيئة في بيان: "قيادة عمليات الأنبار للحشد تود أن توضح بأن قوة من اللواء 13 بالحشد الشعبي تمكنت وبتاريخ 5-4-2022 من إلقاء القبض على المتهم (م.خ.ا) و الذي يعمل وفقا للوثائق الرسمية في وزارة الدفاع العراقية ويسكن بمحافظة أربيل وبحوزته أكثر من مليون حبة مخدرة".

وأضافت أنه "تم تسليم المتهم إلى قسم شؤون المخدرات بموجب محضر رسمي و بحضور الملازم سند سعدون أحميد".

وأشارت الهيئة إلى أن "القيادة تنفي جميع الأخبار الكاذبة التي تم نشرها عن الموضوع و أنها تحتفظ بحقها القانوني و أنها ستقيم دعاوى قانونية بحق كل من أساء و نشر أخبار مفبركة بعيدة عن الواقع".

قانون لقاء محافظ محافظة العراق تاجر مخدرات وزارة الدفاع العراقية

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وائل لطفي

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