العراق.. الحشد الشعبى يكشف تفاصيل اعتقال تاجر مخدرات

كشفت هيئة الحشد الشعبي في العراق عن تفاصيل اعتقال تاجر مخدرات في محافظة الأنبار.

وقالت الهيئة في بيان: "قيادة عمليات الأنبار للحشد تود أن توضح بأن قوة من اللواء 13 بالحشد الشعبي تمكنت وبتاريخ 5-4-2022 من إلقاء القبض على المتهم (م.خ.ا) و الذي يعمل وفقا للوثائق الرسمية في وزارة الدفاع العراقية ويسكن بمحافظة أربيل وبحوزته أكثر من مليون حبة مخدرة".

وأضافت أنه "تم تسليم المتهم إلى قسم شؤون المخدرات بموجب محضر رسمي و بحضور الملازم سند سعدون أحميد".

وأشارت الهيئة إلى أن "القيادة تنفي جميع الأخبار الكاذبة التي تم نشرها عن الموضوع و أنها تحتفظ بحقها القانوني و أنها ستقيم دعاوى قانونية بحق كل من أساء و نشر أخبار مفبركة بعيدة عن الواقع".