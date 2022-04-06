إغلاق وتشميع 3 مقاه وكافيهات ومصادرة 15 شيشة بكفرالزيات

أعلن علاء بهنسي، رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، إنه تم إغلاق وتشميع 3 مقاه وكافيهات، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومصادرة 15 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

وأشار رئيس مركز ومدينة كفرالزيات، إلى استمرار الحملات والمتابعة بالمدينة وقرى المركز، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

كما أعلن مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، بقيادة إسلام النجار رئيس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، إنه تم إغلاق وتشميع 3 مقاه وكافيهات خلال 24 ساعة، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومصادرة 17 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

وقال اللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إنه تم إغلاق وتشميع 4 مقاهٍ وكافيهات بقرى المركز، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومصادرة 21 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

وكان محافظ الغربية قد ناشد ودعا، أصحاب المحلات والمقاهي والورش لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، مؤكدًا استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين.