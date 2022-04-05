العائدون الحلقة 4.. أمير كرارة ينفذ وصية فراج بصلاة الغائب

بدأت الحلقة 4 من مسلسل العائدون، منذ قليل، والذي حقق نجاحًا كبيرًا فور عرض حلقاته الأولى لما تضمنه من أحداث قيمة وشيقة، وواقعية، ما جعله يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث العالمي جوجل.

العائدون الحلقة 4 | كرارة ينجح في إنقاذ أبوعميرة

وانتهت حلقة أمس بنجاح "عمر" أمير كرارة في إنقاذ "أبو عميرة" أحد رجال الأمن الوطني الذي يعمل معهم لصالح المخابرات المصرية واندس بين الدواعش، وبعد إعدام صديقه "حسين" محمد فراج، طلب منهم سرعة إنقاذه من بين قادة داعش الإرهابية، وهو ما نجح بالفعل عمر في تنفيذه.

العائدون الحلقة 4 | كرارة ينفذ وصية فراج بصلاة الغائب

وفي مشهد فلاش باك، تذكر "عمر" أمير كرارة، حديثه الطريف مع "حسين" محمد فراج، قبل السفر لإتمام مهمته وهي التجسس على قادة داعش الإرهابية، وهو ما فعله الأخير دون تردد، ولكنه أعرب عن شعوره بالخوف إن دفن وسط الدواعش لم يقوموا بالصلاة عليه قبل دفنه، وكل ما يريده عند استشهاده أن يدفن في الأراضي المصرية حتى يجد من يدعو له ويصلي عليه، وهو ما فعله "عمر" كرارة على الفور، وذهب إلى إمام أحد المساجد وطلب منه أن يصلي صلاة الغائب مع المصلين والدعاء لـ "حسين" بعدما كشف له ما تعرض له.

سوء حالة والد أمينة خليل وظهور محمد عز

وفي مشهد آخر، ظهرت "نادين" أمينة خليل فور عودتها إلى منزلها بعد سفر دام لمدة يومين لأداء مهمتها، ووجدت أن والدها لم يتحسن إطلاقًا، وأخبرتها شقيقتها أن حالته تسوء بعد وفاة والدتهم، مما جعل "نادين" تقرر نقله إلى المستشفى.

في سياق مختلف، ظهر عمر وهو يتحدث مع أبو عميرة كما عرفه أثناء تواجده مع الدواعش وما خطتهم الإرهابية المقبلة، فحكى له أنهم ينوون لعملية إرهابية وأن "سياف" أمير الدواعش لم يستسلم وسيظل يبحث عن الجواسيس بينهم، ولكنهم تكتموا على تفاصيلها وسيقوم بها شاب مصري ويحضر للأسلحة المتفجرة ولم يعلم موعد هذه العملية، ليظهر أن هذا الشاب الذي يجسده الفنان محمد عز والذي يظهر كضيف شرف.