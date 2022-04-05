الاختيار 3 الحلقة 4.. زرع كاميرات بمنزل فتاة الشرقية لكشف العملية «نور»

يرصد مسلسل «الاختيار3»، فترة مهمة في تاريخ مصر، بدءًا من تقلد جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد، ومحاولة التسبب في حرب أهلية خلال فترة تولي المعزول محمد مرسي حكم البلاد، بالإضافة إلى الممارسات التي كانوا يقدمون عليها، كما يتطرق العمل لبطولات الجيش المصري، والشرطة، والأجهزة الأمنية.

تفاصيل رصد العملية نور بالحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار 3

شهد مسلسل «الاختيار 3» الحلقة الرابعة أحداثًا مثيرة، اليوم، حيث تتبع رجال الأمن المصري أحد الخلايا الإرهابية شديدة الخطورة، من خلال فتاة الشرقية إسراء كامل الزوجة العرفية للإرهابي أسامة الطويل في شمال سيناء.

وقام ضباط الأمن المصري بنصب كمين كنوع من أنواع التمويه، حيث توجهوا لتفتيش منزل فتاة الشرقية في شمال سيناء وزرع أجهزة تنصت لمراقبة تحركاتها ورصد العملية «نور» أحد أخطر العمليات الإرهابية في سيناء.

مسلسل «الاختيار 3»

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من «الحقائق التي تعرض لأول مرة»، وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم الراحل محمد مرسي.