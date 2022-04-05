الاختيار 3 الحلقة 4.. مظاهرات شعبية أمام دار القضاء بعد إقالة الإخوان للنائب العام

يرصد مسلسل «الأختيار 3»، فترة مهمة في تاريخ مصر، بدءًا من تقلد جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد، ومحاولة التسبب في حرب أهلية خلال فترة تولي المعزول محمد مرسي حكم البلاد، وكذا توضيح العديد من الممارسات التي كانوا يقدمون عليها، كما يتطرق العمل لبطولات الجيش المصري، والشرطة، والأجهزة الأمنية.

وشهدت الحلقة الرابعة، ما شهده دار القضاء العالي في 2 من يوليو من 2012 وقفة احتجاجية في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا أمام دار القضاء استمرت أكثر من ساعتين، ثم قام الأمن بقفل باب الدخول الأمامي، حيث قام القضاة بالدخول إلى الباب الخلفي لدار القضاء وظلوا ينددون أثناء سيرهم في البهو مطالبين بتطهير القضاء وعدم وجود سلطة أو رقابة على القضاة.

وقام القضاة بتجميع أنفسهم أمام دار القضاء، وظلوا ينددون بعدم جواز رقابة على القضاة لحين ضمان استقلال السلطة القضائية، معلنين عن رفضهم للطلب الخاص بإقالة النائب العام المستشارالدكتور عبد المجيد محمود.

وأكد أحد القضاة أنهم يعلنون الرفض لإقالة النائب العام وسوف يعتصمون حتى تنفيذ المطالب.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من "الحقائق التي تعرض لأول مرة" وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم الراحل محمد مرسي.