الثلاثاء 05 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

غدًا.. الولايات المتحدة تمنع كل الاستثمارات الجديدة فى روسيا

بايدن
بايدن

أكد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة بالتنسيق مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، ستمنع اعتبارًا من غدٍ الأربعاء، "كل الاستثمارات الجديدة" في روسيا، وذلك ضمن حزمة جديدة من العقوبات.

وذكر المصدر ذاته- في تصريحات للوكالة الفرنسية- أن هذه الإجراءات العقابية التي فرضت ردًا على غزو موسكو لأوكرانيا، ستشمل أيضًا "عقوبات معززة ضد المؤسسات المالية والشركات العامة في روسيا وعقوبات ضد مسئولين في الحكومة الروسية وأقاربهم".

وكانت الولايات المتحدة، منعت روسيا اعتبارًا من أمس الإثنين، من تسديد دينها بدولارات مودعة في مصارف أمريكية؛ ما يزيد الضغوط على موسكو ويزيد من احتمال أن تتخلف عن دفع الديون المستحقة، حسبما أعلنت الخزانة الأمريكية الثلاثاء.

وقال ناطق باسم الخزانة الأميركية لـ "فرانس برس": "اليوم (الإثنين) هو المهلة النهائية لتقوم روسيا بتسديد آخر في إطار دينها".

وأوضح أنه مع هذا الإجراء "ينبغي على روسيا أن تختار بين إفراغ احتياطها المتبقي من الدولارات أو استخدام إيرادات جديدة أو التخلف" عن السداد.

وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن "هذا سيزيد من استنزاف الموارد التي يستخدمها بوتين لمواصلة حربه على أوكرانيا وسيؤدي إلى المزيد من عدم اليقين ومن التحديات  على النظام المالي" الروسي. 

واتخذ قادة دول مجموعة السبع ودول الاتحاد الأوروبي إجراءات جديدة في 24 مارس، لمواصلة منع المصرف المركزي الروسي من استخدام احتياطه الدولي، لا سيّما احتياطي الذهب، بغية عرقلة تمويل الحرب.

وذكر الناطق باسم الخزانة الأمريكية، أن "من بين العقوبات التي فرضناها والتي يتخطى عددها الـ700،  كانت عقوباتنا على المصرف المركزي الروسي إحدى أقوى الخطوات".

وفي وقت سابق، أدت العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو ردًا على غزوها أوكرانيا إلى تجميد الاحتياطيات الروسية في الخارج بقيمة 300 مليار دولار تقريبًا.

وتثير هذه العقوبات مخاوف من أن موسكو ستعجز عن السداد.

الولايات المتحدة الاستثمارات الجديده الاتحاد الأوروبي مجموعة السبع روسيا منع

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: أبو الفتوح.. نموذج لسياسى متلاعب عرفته مصر فى فترات الانتقال

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب يوميات الاختيار (3): «موريس وإيرين».. لماذا قرر المسيحيون الهجرة من مصر أيام مرسى؟

«الأرصاد» تكشف لـ«الدستور» عن موعد انكسار الموجة الحارة

ظهور مثير للجدل.. «الاختيار 3» يكشف جرائم عبد المنعم أبو الفتوح

الاختيار 3 الحلقة 4.. حكومة الإخوان تطالب المصريين بارتداء الملابس القطنية لمواجهة أزمة الكهرباء

مواعيد مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني على قنوات CBC وDMC والحياة

«الاختيار 3» الحلقة 4.. ضابط الأمن الوطنى يرصد ظهور «بديوى» قائد خلية مدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ماذا تبقى للشعراء؟

محمد المعتصم

مشوار محمد رمضان

ماجد حبته

صحة وتعليم.. ومعهد ناصر

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

الحكومة الإسرائيلية: خلافات بين بينيت ولابيد حول الموقف من روسيا

ولى عهد البحرين ورئيس وزراء إسرائيل يبحثان سبل تعزيز التعاون

وزير الخارجية الإسرائيلى يدين «جرائم الحرب» فى أوكرانيا