غدًا.. الولايات المتحدة تمنع كل الاستثمارات الجديدة فى روسيا

أكد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة بالتنسيق مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، ستمنع اعتبارًا من غدٍ الأربعاء، "كل الاستثمارات الجديدة" في روسيا، وذلك ضمن حزمة جديدة من العقوبات.

وذكر المصدر ذاته- في تصريحات للوكالة الفرنسية- أن هذه الإجراءات العقابية التي فرضت ردًا على غزو موسكو لأوكرانيا، ستشمل أيضًا "عقوبات معززة ضد المؤسسات المالية والشركات العامة في روسيا وعقوبات ضد مسئولين في الحكومة الروسية وأقاربهم".

وكانت الولايات المتحدة، منعت روسيا اعتبارًا من أمس الإثنين، من تسديد دينها بدولارات مودعة في مصارف أمريكية؛ ما يزيد الضغوط على موسكو ويزيد من احتمال أن تتخلف عن دفع الديون المستحقة، حسبما أعلنت الخزانة الأمريكية الثلاثاء.

وقال ناطق باسم الخزانة الأميركية لـ "فرانس برس": "اليوم (الإثنين) هو المهلة النهائية لتقوم روسيا بتسديد آخر في إطار دينها".

وأوضح أنه مع هذا الإجراء "ينبغي على روسيا أن تختار بين إفراغ احتياطها المتبقي من الدولارات أو استخدام إيرادات جديدة أو التخلف" عن السداد.

وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن "هذا سيزيد من استنزاف الموارد التي يستخدمها بوتين لمواصلة حربه على أوكرانيا وسيؤدي إلى المزيد من عدم اليقين ومن التحديات على النظام المالي" الروسي.

واتخذ قادة دول مجموعة السبع ودول الاتحاد الأوروبي إجراءات جديدة في 24 مارس، لمواصلة منع المصرف المركزي الروسي من استخدام احتياطه الدولي، لا سيّما احتياطي الذهب، بغية عرقلة تمويل الحرب.

وذكر الناطق باسم الخزانة الأمريكية، أن "من بين العقوبات التي فرضناها والتي يتخطى عددها الـ700، كانت عقوباتنا على المصرف المركزي الروسي إحدى أقوى الخطوات".

وفي وقت سابق، أدت العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو ردًا على غزوها أوكرانيا إلى تجميد الاحتياطيات الروسية في الخارج بقيمة 300 مليار دولار تقريبًا.

وتثير هذه العقوبات مخاوف من أن موسكو ستعجز عن السداد.