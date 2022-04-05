الثلاثاء 05 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع صادرات مصر من مواد البناء 29% خلال شهرين

مواد البناء
مواد البناء

كشف المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية عن ارتفاع قيمة صادرات القطاع بنسبة 29% خلال أول شهرين من العام الحالي، لتسجل 1.19 مليار دولار في مقابل 926 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.
 

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس، أن "الإمارات العربية المتحدة" تعد أكبر الدول المستقبلة لمواد البناء من مصر خلال أول شهرين من العام الجاري بقيمة 221 مليون دولار في مقابل 115 مليون دولار بنمو 93%، تليها "كندا" بقيمة 120 مليون دولار في مقابل 47 مليون دولار بارتفاع 153%.


وأشار إلى احتلال "إيطاليا"المركز الثالث بقيمة 113 مليون دولار في مقابل 132 مليون دولار بانخفاض 14%، لافتا إلى ارتفاع صادرات مواد البناء إلى"تايلاند" بنسبة 3244% لتسجل 34 مليون دولار في مقابل مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، وإلى"المملكة العربية السعودية" بنسبة 57% لتبلغ 98 مليون دولار في مقابل 62 مليون دولار، وفيما زادت إلى "إسبانيا" بنسبة 93% لتبلغ 71 مليون دولار في مقابل 37 مليون دولار.


وأضاف التقرير أن صادرات مصر من مواد البناء ارتفعت إلى "غانا"بنسبة 350% لتسجل 25 مليون دولار في مقابل 6 ملايين دولار، وإلى الولايات
المتحدة الأمريكية" بنسبة 59% لتسجل 33 مليون دولار في مقابل 21 مليون دولار، منوها بتراجع الصادرات إلى "ليبيا"، بنسبة 5% لتسجل 39 مليون دولار في مقابل 41 دولار.

التصديري لمواد البناء صادرات مصر من مواد البناء صادرات مصر مواد البناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: أبو الفتوح.. نموذج لسياسى متلاعب عرفته مصر فى فترات الانتقال

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب يوميات الاختيار (3): «موريس وإيرين».. لماذا قرر المسيحيون الهجرة من مصر أيام مرسى؟

«الأرصاد» تكشف لـ«الدستور» عن موعد انكسار الموجة الحارة

ظهور مثير للجدل.. «الاختيار 3» يكشف جرائم عبد المنعم أبو الفتوح

سريع| الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 بالرقم القومي ورقم السيارة

«الاختيار 3».. تفاصيل علاقة فتاة الشرقية بأخطر عملية إرهابية فى سيناء

الآن جدول موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ماذا تبقى للشعراء؟

محمد المعتصم

مشوار محمد رمضان

ماجد حبته

صحة وتعليم.. ومعهد ناصر

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

الحكومة الإسرائيلية: خلافات بين بينيت ولابيد حول الموقف من روسيا

ولى عهد البحرين ورئيس وزراء إسرائيل يبحثان سبل تعزيز التعاون

وزير الخارجية الإسرائيلى يدين «جرائم الحرب» فى أوكرانيا