الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأوكرانى يكشف علاقتة الأسرية فى ظل الحرب الأوكرانية

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تقيد اتصالاته مع عائلته التي تعيش في مكان سري في ظل الحرب، وأوضح أنه يتواصل مع العائلة لخمس دقائق مرتين يوميا.


وفي مقابلة مع التلفزيون الأوكراني، قال زيلينسكي اليوم الثلاثاء: "أعيش ببساطة، أستيقظ في الصباح وأبدأ العمل، وفي المساء أذهب للنوم".


وأضاف زيلينسكي: "هل عائلتي مصدر إلهام بالنسبة لي؟ نعم، وبرنامجنا يدعى خمس + خمس: فنحن نتواصل في مكان ما لخمس دقائق صباحا وخمس دقائق مساء: هذا هو كل تواصلنا".


يذكر أن زوجة زيلينسكي وطفليهما يعيشون في مكان سري في أوكرانيا بينما يقوم زيلينسكي بقيادة دفاع بلاده انطلاقا من المكتب الرئاسي شديد التأمين في كييف.


ولم يفصح زيلينسكي 44 عاما عن الكيفية التي يتواصل بها مع عائلته. 


وكان زيلينسكي أعلن في بداية الحرب الروسية على بلاده في فبراير الماضي أن هناك معلومات تفيد بأن عائلته قد تصبح هدفا للقوات الروسية.


وكانت زوجة زيلينسكي، أولينا زيلينسكا، قالت في تصريحات لصحيفة «دي تسايت» الأسبوعية الألمانية إن "مطاردتي أنا وعائلتي تبدو بالنسبة لي كفيلم سيء من أفلام الحركة".

زيلينسكي الرئيس الأوكراني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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