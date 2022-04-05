القضاء الألمانى يعلن تفكيك أكبر منصة بيع روسية على شبكة «دارك ويب»

أعلن القضاء الألماني، الثلاثاء، عن تفكيك "أكبر" منصّة عالمية للبيع على الشبكة المظلمة "دارك ويب"، تُدعى "سوق هيدرا" العاملة باللغة الروسية منذ عام 2015، ومصادرة عملات بيتكوين بقيمة 23 مليون يورو.

وذكر بيان أصدره مكتب المدعي العام في فرانكفورت والمكتب الفدرالي للشرطة الجنائية: "تمت مصادرة خوادم أكبر سوق للشبكة المظلمة في العالم وتم تأمين 543 عملة بيتكوين بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 23 مليون يورو".

ووفق البيان، يشتبه المحققون في أن هذه المنصة التي تستقطب 17 مليون عميل تُستخدم في أنشطة إجرامية وغسل أموال من خلال أكثر من 19 ألف حساب بائع.

وأشار البيان إلى أن المبيعات على منصة "سوق هيدرا"، بلغت حوالى 1,23 مليار يورو في عام 2020 وحده مما يجعلها "السوق غير القانونية ذات أعلى حجم مبيعات في العالم".

ونقلت وكالة بلومبرج عن كيم جروير، مسؤول الأبحاث في شركة Chainalysis قوله: إن "هيدرا تهيمن على السوق لأن أوكرانيا وروسيا هما أكبر مستخدمين للعملات المشفرة في العالم".

وتم استخدام الموقع باللغة الروسية الذي يمكن الوصول إليه عبر برنامج" Tor" ، في تجارة المخدرات والبيانات المسروقة والوثائق المزورة بشكل أساسي.

وأشارت السلطات إلى أنه تم الثلاثاء وضع شريط على موقع "هيدرا" الالكتروني يشير إلى وضع يد الشرطة عليه.

وبحسب المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية، فقد سمح استخدام خدمة متطورة سُمّيت "خلاط مصرف البيتكوين" بإخفاء المعاملات المالية الرقمية بالعملات المشفرة، مما جعل التحقيق أكثر صعوبة.

وبدأت التحقيقات عام 2021 لكن لا تزال هويات المشغلين والمسؤولين عن المنصة غير واضحة حتى الآن.

كما انخرطت السلطات الأمريكية فيها، وفق المكتب الفدرالي للشرطة الجنائية.

وفككت السلطات الألمانية بالفعل منصّة "دارك ماركت" في مطلع عام 2021.

وقدّم المحققون آنذاك هذه المنصّة على أنها "أوسع" نقطة شراء في السوق السوداء الإلكترونية.

وأدت هذه العملية بعد بضعة أشهر إلى توقيف 150 شخصاً كانوا يشترون أو يبيعون مخدرات أو أسلحة في كافة أنحاء العالم.