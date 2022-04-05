الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب يسجل وفاة واحدة و95 إصابة جديدة بكورونا و91 حالة شفاء

كورونا في المغرب
كورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة واحدة و95 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة المغربية في نشرتها اليومية الخاصة بالوضعيّة الوبائية في المملكة بارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.163.656 حالة، فيما ثبت إجمالي الوفيات جراء الوباء عند 16.061 وفاة.

وأشارت النشرة إلى أنه تم التأكد، من 91 حالة شفاء إضافية؛ ليصل التعافي إلى 1.146.888.

ونوهت إلى أن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 6267 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 11.308.726 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.

فيروس كورونا المغرب اصابات جديدة وفيات حالات شفاء وزارة الصحة

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وائل لطفي

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