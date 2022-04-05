الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ولى عهد أبوظبى ورئيس وزراء كندا يبحثان هاتفيًا علاقات التعاون

محمد بن زايد
محمد بن زايد

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، علاقات التعاون والعمل الثنائي بين البلدين وإمكانيات تعزيزه وتنميته بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أنه تم - خلال الاتصال - استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها خاصة تطورات الأزمة الأوكرانية وسبل احتواء تداعياتها على المستوى الإنساني والاقتصادي، وأهمية سرعة الاستجابة للأوضاع الإنسانية بأوكرانيا لمنع تفاقمها وأولوية توفير الحماية للمدنيين المتضررين من الأزمة والحفاظ على حياتهم بجانب ضمان سلامة العاملين في المجالات الإنسانية وتأمين الممرات لإيصال المساعدات.

وفي هذا الإطار، أشاد ترودو بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات من مساعدات إغاثية إلى المدنيين المتضررين في أوكرانيا.

ابوظبى كندا الإمارات

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