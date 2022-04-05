الإمارات لمجلس الأمن: 1.2 مليار نسمة يتعرضون لأزمة غذائية بسبب حرب أوكرانيا

أكدت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي، الثلاثاء، أن حوالي 1.2 مليار نسمة في دول نامية يتعرضون لأزمة أمن غذائي بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأضافت لانا زكي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك بشأن أوكرانيا "أنه ما لم نضع حدًا للنزاع في أوكرانيا سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار والمعاناة حول العالم"، معربة عن قلق الإمارات بشأن الأمن الغذائي العالمي.

وقالت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة إن التكنولوجيا زادت من نطاق انتشار المعلومات المغلوطة والخاطئة وترويج الإشاعات، مشيرة إلى أن التوصل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا سيكون خطوة أولى نحو السلام الشامل.

وأعربت لانا زكي عن دعم الإمارات بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول الوضع في أوكرانيا، كما حثت أطراف النزاع الأوكراني عدم المساس بالمواقع التراثية.

وشددت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة على ضرورة أن تكون الأولوية لحماية المدنيين في أوقات النزاع، وكذلك حماية المدنيين في أوكرانيا والتعامل السريع مع إرسال المساعدات الإنسانية.

وأوضحت لانا زكي أن وقف الأعمال العدائية في أوكرانيا ضروري للمضي قدمًا نحو حل سلمي لهذه الأزمة.

وبحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في اتصال هاتفي اليوم تطورات الأزمة الأوكرانية وسبل احتواء تداعياتها.

وأكد ولي عهد أبوظبي ورئيس الوزراء الكندي على أهمية سرعة الاستجابة للأوضاع الإنسانية في أوكرانيا لمنع تفاقمها.

وقال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة تشانج جون، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم بشأن أوكرانيا، إن الاقتصادات الكبرى مسئولة عن إدارة مخاطر أزمة أوكرانيا.

ودعا تشانج جون، إلى ضرورة التحقيق بدقة حول ما حدث في بوتشا الأوكرانية، وذلك تعليقًا على اتهامات غربية لروسيا بارتكاب جرائم حرب في هذه المدينة.