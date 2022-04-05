الثلاثاء 05 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان بصدد تقديم وثيقة للأمم المتحدة تُمثل مؤشرًا للتعامل مع بعثتها

جريدة الدستور

يعتزم السودان تقديم وثيقة للأمم المتحدة وبعثتها في السودان "يونيتامس"، حتى تكون مؤشرًا للتعامل مع البعثة في المرحلة القادمة.
وقال السفير نادر يوسف وكيل وزارة الخارجية السودانية المكلف، في تصريحات صحفية، إن تلك الوثيقة تتضمن برامج ومقترحات ورؤى قدمتها الوزارات الاتحادية، لكيفية التعامل مع "يونيتامس" خلال المرحلة المقبلة، وبما يتطابق مع المهام التي كلفت بها البعثة.
وترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق إبراهيم جابر، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثالث للجنة الوطنية العليا للتعامل مع الأمم المتحدة.
وقال السفير نادر يوسف وكيل وزارة الخارجية المكلف، إن الاجتماع استعرض التحضيرات الخاصة بالوزارات الاتحادية للتعامل مع متطلبات ونشاط الأمم المتحدة وبالتحديد بعثة "يونيتامس".
 ولفت إلى أن الاجتماع استعرض مواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن فيما يتعلق بالتقرير الذي طرح أمام المجلس بخصوص "يونيتامس" في السودان.
ونوه بأن الاجتماع أكد على ضرورة التواصل مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، خاصة التي أبدت مقترحات ورؤى إيجابية وواقعية، معربًا عن شكره وتقديره لها، لمواقفها الداعمة والمساندة للسودان في هذه المرحلة المهمة.

الخرطوم الامم المتحدة السودان

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