الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تحظر تصدير سلع فاخرة إلى روسيا

الحكومة اليابانية
الحكومة اليابانية

حظرت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، تصدير سلع فاخرة إلى روسيا في خطوة للضغط على الأثرياء الروس المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحد من تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الحظر الذي يبدأ تطبيقه اعتبارًا من اليوم يشمل 19 سلعة مختلفة.
وتحظر اليابان فعليًا من حيث المبدأ صادرات نحو 300 سلعة إلى روسيا وتضم منتجات يمكن تعديلها للاستخدام العسكري وأشباه الموصلات المستخدمة في الأغراض العامة ويستثنى من الحظر سلع مستخدمة في الأغراض الإنسانية.

الحكومة اليابانية روسيا بوتين الرئيس الروسي

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