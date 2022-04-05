الثلاثاء 05 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تصل إلى 36.. ارتفاع درجات الحرارة بمدينة مرسى مطروح (صور)

شوارع مطروح
شوارع مطروح

شهدت مدينة مرسى مطروح، اليوم الثلاثاء، ارتفاع في درجات الحرارة، حيث رصدت “الدستور” الطقس الذي شهدته المدينة، حيث سجلت درجات الحرارة القصوى 36 درجة.

وكانت قد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان سابق لها  عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، حالة الطقس المتوقعة لمدة 72 ساعة المقبلة.

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وقالت الهيئة إن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على المناطق الشمالية وثباتًا لها على المناطق الجنوبية مع يوم طويل من الرياح النشطة مصحوبة بهبات قوية على المناطق الشمالية.

وأضافت أن الساعات المقبلة سترتفع درجات الحرارة وتصبح الأجواء ما بين حارة جدًا إلى شديدة الحرارة على أغلب أنحاء البلاد ماعدا بعض الأماكن من جنوب سيناء وبالتحديد سانت كاترين، فالأجواء أقل حرارة مع وجود نشاط نسبي لرياح أغلبها شمالية شرقية، وتتحول لجنوبية غربية على غرب محافظة مطروح تكون مثيرة لبعض الرمال والأتربة يرجى الحذر.

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ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة وارتداء واقي للرأس إن أمكن بسبب نزول أشعة الشمس عمودية على الأرض.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة:
 

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الثلاثاء 5 أبريل 2022:
القاهرة الكبرى: العظمى 39 والصغرى 17.
الوجه البحري: العظمى 37 والصغرى 17.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 33 والصغرى 16.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 30 والصغرى 17.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 30 والصغرى 17.
شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 18.
جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 18.

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الأربعاء 6 أبريل 2022:
القاهرة الكبرى: العظمى 40 والصغرى 19.
الوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 19.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 والصغرى 18.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 30 والصغرى 17.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 30 والصغرى 17.
شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 18.
جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 18.

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درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية مطروح ارتفاع درجات الحرارة مدينه مرسي مطروح

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